Milei profundizó el ajuste a las provincias: recortó 56,5% las transferencias en octubre

El Gobierno de Javier Milei volvió a profundizar el ajuste del gasto público durante octubre, con fuertes recortes en las transferencias a las provincias, los subsidios económicos y la obra pública. La estrategia busca sostener el superávit fiscal en un contexto de escaso crecimiento de la recaudación.

Según un informe de la consultora Analytica, difundido por El Cronista, las transferencias nacionales a las provincias registraron una caída del 56,5% real interanual, convirtiéndose en una de las partidas más afectadas por la política de reducción del gasto.

La consultora aclaró que parte de esa disminución responde a cambios en el registro de las transferencias destinadas a hospitales. Al excluir ese efecto, el recorte fue del 46,3% real.

Fuerte reducción de subsidios y obra pública

El ajuste también alcanzó a los subsidios económicos, que disminuyeron un 32,6% real interanual durante octubre.

Dentro de ese rubro, los fondos destinados a energía se redujeron un 26,2%, mientras que los subsidios al transporte sufrieron una caída todavía mayor, del 55,8%.

La obra pública tampoco escapó a los recortes. El gasto destinado a infraestructura registró una disminución del 21,4% real, con una contracción del 33,8% en las construcciones ejecutadas directamente por el Estado nacional.

En contraste, el conjunto de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo mostró un incremento del 1,5% real interanual.

El ajuste acumulado durante 2026

Entre enero y octubre, el gasto primario nacional acumuló una reducción del 3,3% real interanual, mientras que las transferencias a las provincias registraron una baja del 50,8%, descontado el efecto de los cambios contables vinculados con los hospitales.

Los programas sociales también resultaron afectados, con una disminución acumulada del 22,7%, impulsada principalmente por la reducción de los fondos destinados al programa Volver al Trabajo.

El informe señala que el Gobierno redujo el gasto en siete de los primeros diez meses del año, en un escenario marcado por dificultades para incrementar los ingresos tributarios.

El superávit fiscal, la prioridad de Milei

La recaudación tributaria creció apenas un 0,7% real interanual en octubre, lo que limita el margen del Ministerio de Economía para incrementar las erogaciones sin comprometer las metas fiscales.

El Gobierno mantiene como prioridad el equilibrio de las cuentas públicas y apunta a cumplir el objetivo de superávit primario acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), equivalente al 1,4% del Producto Bruto Interno.

Sin embargo, el ajuste sobre las transferencias nacionales vuelve a poner en discusión el financiamiento de las provincias, que deben sostener servicios esenciales y afrontar sus propias obligaciones presupuestarias.

El desafío para los gobernadores será administrar sus recursos en un contexto de fuertes restricciones fiscales, mientras Nación mantiene su política de reducción del gasto para preservar el superávit.