La inflación porteña esl 1,9% en octubre y anticipa el pulso a nivel nacional
El índice porteño, considerado históricamente como un termómetro anticipado de la cifra que la próxima semana dará a conocer el INDEC para todo el país, estuvo impulsado principalmente por los rubros de recreación y cultura, cuidados personales, alimentos y bebidas, y vivienda.
Por su parte, el comportamiento de los precios mostró una paridad exacta entre bienes y servicios durante el décimo mes del año, ambos con un incremento del 1,9%, traccionados por subas en verduras, combustibles, gastos comunes y servicios gastronómicos.
Con la expectativa de que el índice nacional que publicará el INDEC el próximo jueves se ubique también por debajo del 2%, los analistas económicos siguen de cerca esta desaceleración inflacionaria de cara al cierre del año.
(Con información de Cronista)