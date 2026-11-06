La inflación porteña esl 1,9% en octubre y anticipa el pulso a nivel nacional

CABA registró en octubre una inflación del 1,9%, marcando un leve repunte frente a septiembre y llevando el acumulado de los primeros diez meses del año al 26,1%
Economía06/11/2026Iván LuisIván Luis

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El índice porteño, considerado históricamente como un termómetro anticipado de la cifra que la próxima semana dará a conocer el INDEC para todo el país, estuvo impulsado principalmente por los rubros de recreación y cultura, cuidados personales, alimentos y bebidas, y vivienda.

Por su parte, el comportamiento de los precios mostró una paridad exacta entre bienes y servicios durante el décimo mes del año, ambos con un incremento del 1,9%, traccionados por subas en verduras, combustibles, gastos comunes y servicios gastronómicos.

Con la expectativa de que el índice nacional que publicará el INDEC el próximo jueves se ubique también por debajo del 2%, los analistas económicos siguen de cerca esta desaceleración inflacionaria de cara al cierre del año.

(Con información de Cronista)

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