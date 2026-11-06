Salta elegirá el mejor sándwich de la ciudad: competirán más de 20 locales

La ciudad de Salta se prepara para celebrar su primer concurso del sándwich, una propuesta que reunirá a más de 20 locales gastronómicos este domingo 8 de noviembre, desde las 16 hasta las 21 horas, en el Paseo de la Ex Palúdica.

La secretaria de Turismo, Deportes y Cultura de la Municipalidad, Agustina Agolio, anticipó en Compartiendo su Mañana, por Aries, que la actividad busca ofrecer una alternativa para disfrutar en familia y, al mismo tiempo, reconocer el trabajo de los emprendedores gastronómicos.

Sándwiches clásicos, de miga e innovadores

Entre los participantes habrá comercios reconocidos como Paneo, Don David, MD Sándwiches y La Francisca, que presentarán distintas propuestas elaboradas con fiambres, panes y otros ingredientes.

Agolio explicó que el jurado tendrá en cuenta la calidad de los productos y que también habrá espacio para los tradicionales sándwiches de miga, uno de los clásicos de la gastronomía argentina.

La funcionaria destacó que la propuesta contará con música y espacios para sentarse, de manera que los vecinos puedan acercarse a degustar y pasar la tarde.

¿Puede nacer el sándwich salteño?

Durante la entrevista surgió una propuesta que podría darle identidad propia al concurso: crear un sándwich característico de Salta, tal como Tucumán tiene su tradicional sándwich de milanesa.

Agolio consideró que la categoría de sándwich innovador podría abrir esa posibilidad y mencionó, a modo de ejemplo, la incorporación de ingredientes regionales como el quesillo.

“Podríamos también estar instalando el sándwich salteño”, expresó, aunque aclaró que todavía no existe una receta definida.

También precisó que el concurso estará dedicado a sándwiches fríos, por lo que no se incluyen preparaciones como los panchos o las hamburguesas.

Dos vecinos podrán ser jurados

Uno de los atractivos será la posibilidad de que dos personas del público integren el jurado.

Agolio explicó que participará Carlos Reynaga junto con su equipo, además de un creador de contenido especializado en sándwiches.

Quienes quieran ser jurados podrán acercarse a la organización durante el evento y postularse para la selección.

Una iniciativa para acompañar a los comercios

La secretaria reconoció que el sector gastronómico atraviesa dificultades por la situación económica, aunque consideró que el sándwich sigue siendo una opción accesible y de consumo habitual.

“Estamos atravesando todos una crisis generalizada en donde los comercios la tienen bastante difícil”, señaló.

En ese contexto, sostuvo que el concurso busca dar visibilidad a los emprendimientos y fortalecer la gastronomía como uno de los atractivos turísticos de Salta.