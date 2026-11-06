“Les reconocieron la nada misma”: Toyos criticó un fallo sobre jubilaciones

La abogada previsionalista Julia Toyos cuestionó duramente una reciente sentencia de la Justicia Federal de Buenos Aires sobre movilidad jubilatoria y advirtió que los adultos mayores continúan perdiendo poder adquisitivo, mientras las respuestas judiciales son diferentes según la jurisdicción.

En Pelo & Barba, por Aries, Toyos explicó que una de las salas de la Cámara Federal de Buenos Aires declaró parcialmente la inconstitucionalidad de un período de aplicación de la legislación previsional, pero consideró que el reconocimiento económico resulta insuficiente.

"Nosotros les aseguro que no queremos esa sentencia porque es mala con ganas", afirmó la especialista, quien participó en Buenos Aires de unas jornadas nacionales de derecho previsional.

Las diferencias entre Salta y Buenos Aires

Toyos señaló que en Salta existen antecedentes judiciales más favorables para los jubilados que iniciaron reclamos por los períodos afectados por las anteriores fórmulas de movilidad.

Explicó que, a partir de la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 27.541 y del denominado fallo Caliba, los reclamos correspondientes a 2020 pueden reconocer diferencias cercanas al 20%. También sostuvo que, por la aplicación de la Ley 27.609 durante el gobierno de Alberto Fernández, los juicios pueden reconocer pérdidas de aproximadamente el 50%.

En contraste, cuestionó que el reciente fallo de Buenos Aires contemple solamente una parte del período reclamado, con un reconocimiento que estimó muy inferior. "Les reconoció la nada misma a los pobres jubilados", expresó.

El bono, el aguinaldo y las jubilaciones mínimas

La especialista también respondió a las consultas de los oyentes sobre los haberes de noviembre y el posible monto que percibirán los jubilados en diciembre con el medio aguinaldo.

Según las cifras mencionadas por Toyos, la jubilación mínima de noviembre alcanzaría los $514.158 con el bono de $70.000 incluido.

Respecto de diciembre, estimó que el ingreso total podría ubicarse alrededor de los $750.000, considerando un aumento hipotético del 2%, el bono y el medio aguinaldo. Aclaró que se trataba de una proyección y no de un monto confirmado.

La abogada contrastó esas cifras con el costo de vida de los adultos mayores y sostuvo que las jubilaciones mínimas se encuentran muy por debajo de sus necesidades básicas. "Están casi en la línea de indigencia, ya ni siquiera de pobreza", advirtió.

"No es desarrollarse, es subsistir"

Toyos también cuestionó la falta de respuestas legislativas para recomponer los ingresos previsionales y reclamó que la situación de los jubilados ocupe un lugar prioritario en la discusión pública.

A su entender, los adultos mayores llevan demasiado tiempo sin una respuesta adecuada frente a la pérdida de sus ingresos. "La verdad que no es desarrollarse, es subsistir. Ni más ni menos que eso", concluyó.