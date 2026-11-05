Salta ya retiró 312 toneladas de residuos en operativos para prevenir el dengue

La Municipalidad de Salta continúa con los operativos de descacharrado para prevenir la proliferación del mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya. Hasta el momento, se retiraron 312 toneladas de residuos en distintos sectores de la ciudad, en el marco de las tareas preventivas ante las posibles lluvias intensas vinculadas al fenómeno del Súper Niño.

Los trabajos más recientes se realizaron en los barrios San Calixto y Ampliación San Calixto, donde se recolectaron 12 toneladas de objetos en desuso que podrían acumular agua y convertirse en criaderos del mosquito Aedes aegypti.

Lucila Lencina, integrante del equipo de la Dirección General de Residuos Especiales, advirtió sobre los riesgos que representan estos elementos, especialmente ante la posibilidad de precipitaciones abundantes.

En ese sentido, recomendó a los vecinos revisar patios, jardines y otros espacios al aire libre para identificar y eliminar recipientes que puedan acumular agua. También remarcó la importancia de mantener limpios estos sectores para reducir los posibles criaderos.

Los operativos se desarrollan de manera conjunta entre la Municipalidad, organismos provinciales y nacionales, fuerzas de seguridad y el Ejército, con intervenciones en distintos barrios de la ciudad.