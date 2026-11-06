Ingreso a la Técnica 2: volvieron los exámenes y habrá un sorteo de vacantes

La Escuela Técnica N.º 2 Alberto Einstein de Salta volvió a tomar exámenes de ingreso este viernes, luego de la polémica que se generó a fines de octubre por una disposición del Ministerio de Educación que había eliminado el carácter eliminatorio de las evaluaciones para el ciclo lectivo 2027.

Hace unos meses cuando las familias reclamaron que se respetara el sistema de ingreso para el cual sus hijos llevaban meses preparándose. Tras las presentaciones de la institución y los planteos de los padres, finalmente se establecieron dos modalidades para acceder a las vacantes: examen y sorteo.

Más de 450 aspirantes para 252 vacantes

El pasado 23 de octubre, la directora Leticia Inés Giacom había confirmado a Aries que la institución registraba 452 estudiantes preinscriptos para 252 lugares disponibles.

En aquella oportunidad, la escuela presentó dos propuestas al Ministerio de Educación para resolver el ingreso, luego de que una circular del 19 de octubre modificara las condiciones de admisión. La decisión provocó incertidumbre entre las familias, especialmente porque muchos estudiantes ya habían realizado cursos de preparación y adquirido materiales para rendir.

Este viernes, desde el establecimiento, Aries confirmó que los aspirantes están realizando evaluaciones de Lengua y Matemática, bajo una modalidad de selección por resultados.

Examen y sorteo: cómo será el ingreso

Según la información recogida durante la cobertura, las familias pudieron optar por presentarse al examen o participar del sorteo de vacantes.

Los estudiantes que no consigan ingresar mediante la evaluación también podrían contar con una segunda oportunidad a través del sorteo, previsto para el 26 de noviembre a las 16 horas. Sin embargo, todavía no se precisó públicamente cuántos lugares se asignarán mediante cada modalidad, una definición que dependería de los resultados de las evaluaciones.

Los padres respaldaron el regreso de las pruebas

Durante la cobertura de Aries, numerosos padres aguardaban dentro y fuera de la institución mientras sus hijos rendían los exámenes.

Una madre explicó que había elegido la evaluación porque su hija se preparaba desde julio y consideraba importante mantener esa posibilidad.

"Yo a mi nena la hice preparar ya desde julio, que se está preparando, así que sí, prefiero que rinda", expresó. Otro padre también manifestó su conformidad con el regreso de las pruebas, al considerar que estudiar y rendir representa una oportunidad de acceder a una institución con una demanda superior a los lugares disponibles.

La jornada se desarrolló con los estudiantes en las aulas y las familias aguardando en las tribunas del sector de Educación Física.

De esta manera, la Técnica 2 retomó las evaluaciones después de semanas de reclamos, aunque todavía resta conocer la distribución definitiva de las vacantes entre quienes rindan y aquellos que participen del sorteo.