Salta tendrá $5.000 millones en créditos para pymes: quiénes podrán acceder

El Gobierno de Salta aprobó un convenio con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para disponer de hasta $5.000 millones en financiamiento productivo, destinados a micro, pequeñas y medianas empresas de la provincia.

El acuerdo fue oficializado mediante el Decreto 738/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, y contempla tres líneas de crédito con condiciones diferenciadas.

Cómo se distribuirán los fondos

El financiamiento se organizará en tres programas.

Competitividad PyME: contará con hasta $1.000 millones para inversiones de pequeñas y medianas empresas de sectores productivos. Contempla una tasa fija durante el primer año de amortización y posteriormente una tasa variable preferencial.

Línea Programática: dispondrá de hasta $2.000 millones para proyectos liderados por mujeres e iniciativas relacionadas con eficiencia energética, energías limpias, reducción de emisiones y riesgos climáticos.

Triple Impacto: tendrá asignado un cupo de hasta $2.000 millones para emprendimientos incluidos en programas de desarrollo productivo y asistencia técnica.

Qué garantías podrán presentar las empresas

El convenio admite distintas modalidades de garantía para facilitar el acceso al financiamiento, entre ellas fianzas, prendas, hipotecas y avales de sociedades de garantía recíproca o fondos públicos habilitados.

Los préstamos serán canalizados mediante el Fideicomiso de Financiamiento Productivo del CFI.

La adjudicación de los créditos dependerá de la evaluación de las solicitudes y del cumplimiento de las condiciones previstas en cada línea.