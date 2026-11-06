Sáenz reclamó recuperar los trenes y las rutas para que la minería genere desarrollo en Salta

El gobernador Gustavo Sáenz reclamó una mayor inversión en infraestructura ferroviaria, vial y energética para que el crecimiento de la minería se traduzca en oportunidades concretas para Salta y el norte argentino.

El planteo se produjo durante la clase abierta “Federalismo minero: por una política minera sustentable en lo económico, social y ambiental”, organizada por la Universidad Austral junto con la Caja de Abogados de Salta.

El mandatario participó mediante una teleconferencia y sostuvo que Argentina atraviesa una oportunidad histórica por la creciente demanda mundial de minerales, energía y alimentos, aunque advirtió que esa posibilidad requiere inversiones y reglas claras.

“Muchos quieren invertir, pero también muchos tienen miedo”

Sáenz consideró que la seguridad jurídica y la previsibilidad son condiciones indispensables para atraer proyectos de largo plazo.

“Muchos quieren invertir, pero también muchos tienen miedo”, afirmó, al reclamar políticas públicas estables que trasciendan los cambios de gobierno.

También sostuvo que las provincias deben defender sus recursos naturales y garantizar que las inversiones no respondan únicamente a una lógica extractiva, sino que contribuyan al crecimiento de las comunidades.

“Cuando hablamos de federalismo tenemos que hablar de progreso”, expresó.

El reclamo por los ramales ferroviarios y las rutas

El gobernador insistió en que el desarrollo minero necesita recuperar ramales ferroviarios, mejorar las rutas, garantizar el acceso a la energía y avanzar en corredores bioceánicos para reducir los costos logísticos.

En ese contexto, reclamó una distribución más equitativa de los recursos nacionales y cuestionó las desigualdades históricas que afectan al norte argentino.

El secretario de Minería, Gustavo Carrizo, reforzó este planteo al mencionar el proyecto de cobre Taca Taca y la importancia de recuperar el ramal C14 para facilitar el transporte de la producción desde la Puna.

Por su parte, el ministro de Producción y Minería, Ignacio Lupión, cuestionó la concentración histórica de las redes ferroviarias y logísticas en los puertos del centro del país.

Empleo salteño y participación de proveedores locales

Sáenz también planteó que las inversiones mineras deben generar oportunidades para trabajadores y empresas de la región.

Para ello, consideró necesario fortalecer la capacitación laboral, la contratación de proveedores salteños y la participación de las comunidades en los proyectos.

Además, destacó la importancia de garantizar la sustentabilidad ambiental y construir vínculos con los pueblos originarios que habitan los territorios donde se desarrollan los emprendimientos.

Un llamado a construir acuerdos políticos

Durante el encuentro, el mandatario convocó a superar las diferencias partidarias para establecer políticas de Estado sobre infraestructura, minería y desarrollo regional.

“La única forma de que Argentina crezca es trabajar todos juntos en temas puntuales”, afirmó.

De la actividad también participaron el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil; la presidenta de la Corte de Justicia de Salta, Teresa Ovejero; y el juez de la Corte Martín Ignacio Plaza, entre otras autoridades.

El encuentro formó parte del último módulo del programa Federalismo del Siglo XXI, organizado por la Universidad Austral.