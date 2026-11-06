Descuento en el agua: qué resolvió el Ente Regulador y a quiénes alcanza

El Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta aceptó parcialmente un planteo de Aguas del Norte y modificó las condiciones de cálculo de un descuento del 30% en la tarifa de agua destinado a determinados usuarios residenciales.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución 1971/2026, publicada este viernes 6 de noviembre en el Boletín Oficial provincial.

Por qué reclamó Aguas del Norte

El beneficio había sido establecido para usuarios con facturación mediante el sistema de renta fija, es decir, sin medición individual de consumo, cuyos terrenos superaran los 1.000 metros cuadrados y tuvieran hasta 100 metros cuadrados construidos.

Sin embargo, Aguas del Norte presentó un recurso de reconsideración al considerar que la medida podía generar diferencias tarifarias injustificadas entre propiedades de distintos tamaños.

La empresa también argumentó que el descuento representaría una pérdida aproximada de $17,5 millones, sin impuestos.

Qué resolvió el Ente Regulador

El organismo decidió mantener el descuento del 30% sobre el básico facturado, pero introdujo límites en la superficie de terreno utilizada para calcular la tarifa.

Para propiedades de entre 1.001 y 3.000 metros cuadrados, se computará una superficie máxima de 1.001 metros cuadrados.

En los inmuebles con 3.001 metros cuadrados o más, se tomará como referencia una superficie de 3.001 metros cuadrados.

Estas modificaciones buscan evitar diferencias desproporcionadas entre usuarios de distintas categorías.

A quiénes alcanza

El beneficio continúa destinado a usuarios residenciales de renta fija con terrenos de más de 1.000 metros cuadrados y construcciones de hasta 100 metros cuadrados.

El Ente aclaró que no se modificó la fórmula general utilizada para calcular el consumo equivalente, sino los parámetros de superficie aplicables a los usuarios beneficiados.