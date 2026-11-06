Editorial de Cara a Cara: “Argentina, entre la crisis política y la incertidumbre económica”

"¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bueno, a ver, los que tenemos algunos años ya encima, seguramente vamos a tener un lindo recuerdo a partir de la semana que viene de lo que pasó hace nada más ni nada menos que 39 años atrás donde el Papa, Juan Pablo II, pisaba tierra salteña.

Yo me acuerdo de ese momento. Nosotros estábamos trabajando durante todas las horas, o sea, estuvo 19 horas en Salta. Nosotros tuvimos una transmisión por radio de 19 horas continuas, incluida la noche que salió este Juan Pablo al balcón de la catedral, saludó a los jóvenes que estaban abajo. La verdad que se vivió una jornada realmente impactante. Hoy vuelve el Papa a la Argentina.

Claro, esto trae una serie de motivaciones que normalmente se lo lleva pegado a la parte política. ¿Por qué no pudo venir Francisco? Eh, Francisco no pudo venir por la política, a pesar de ser el Papa argentino, el único Papa que hemos tenido y que seguro vamos a tener en el resto de nuestras vidas, ¿no? Pero bueno, tenemos este la persona este que hoy es el líder mundial, es un hombre realmente muy respetado, la Iglesia Católica a través de él este se está abriendo paso en distintos pueblos del mundo, donde la religión todavía no ha aprendido mucho, donde todavía falta mucho por hacer de acuerdo a lo que piensa la misma gente del Vaticano.

Y va a estar en la Argentina. Si bien es cierto que no va a estar en Salta en forma presencial, pero va a estar en el país, por lo tanto uno ya lo siente como propio, ¿no? El hecho que lo podamos tener cerquita acá en Córdoba, el hecho que vaya a Luján, este el hecho de que bueno, vaya a visitar discapacitados, o sea, bueno, que haga la tarea pastoral que le corresponda y seguramente algún mensaje político va a quedar, porque la Iglesia normalmente algún mensaje político manda permanentemente. Esto lo hacen los obispos de la ciudad de Buenos Aires, por lo tanto, no se va a escapar a los buenos ojos del Papa de poder hacer un comentario con respecto a la situación que vive, no precisamente en nuestro país, sino lo que significa la pobreza, lo que significa la discapacidad, lo que significa la inteligencia artificial. Bueno, todas las cosas que el Papa toca permanentemente, lo vamos a tener en nuestro país.

Nosotros hemos convocado en la noche de hoy a un hombre que este es licenciado en ciencias religiosas, estoy hablando de Felipe Medina, un hombre que colabora bastante con nosotros en la parte religiosa, no solamente en el canal, sino también en la radio y a un hombre que le tenemos un gran respeto y un gran cariño. Él va a estar con nosotros hablando en el primer bloque a ver el significado, el significado de esta visita papal a nuestro país. Una visita que también va a traer serias discrepancias después que termine, entre la Iglesia seguramente y el Gobierno Nacional, porque y porque se están haciendo cosas que el Papa no las este no las acepta para nada y no lo dice precisamente en nuestro país, sino lo dice como las misas que da en el Vaticano todas las semanas, lo está repitiendo y lo repite para todos los pueblos del mundo, ¿no? Así que bueno, vamos a tener una semana este interesante, linda, porque uno puede ser católico o puede no ser católico, pero la figura del Papa siempre conmueve este y llama la atención y todo el mundo quiere escucharlo, quiere saber qué va a decir, quiere saber qué va a hacer. Así que va a ser una semana movida en los medios de comunicación con respecto a la figura del Papa. Ya lo está haciendo, imagínese cuando llegue. Ya está en viaje, o sea, hay una serie de cosas que son muy muy interesantes para poder conocer de la vida de este hombre y de la vida de la Iglesia, ¿no? Una Iglesia que a veces se dice que no está pasando el mejor momento, este porque hay falta de sacerdotes, este falta de vocación en algunos casos. Bueno, es lo que vamos a hablar esta noche con Felipe Medina, ¿sí?

Otro tema que tenemos para noche de hoy. A ver si lo recuerdan ustedes, Oscar Parrilli. ¿Se acuerdan de quién se trata? Es el hombre que vino a Salta, el hombre que habló permanentemente junto con un grupo de personas que vinieron y lo recibieron otros salteños este no menos importantes en nuestra provincia, sobre Cristina Libre.

Esa sería una buena pregunta que nos tenemos que hacer todos, ¿no? Si usted quiere que Cristina esté libre o no. Habrá mucha gente que dice que sí. ¿Por qué le imponen dos penas sobre un mismo delito? O sea, una es, bueno, lo que la es acusada por la parte de dinero y la otra es prescribirla durante 27 años. Es como una exageración sonaría, pero nunca más puede actuar en política. Bueno, ellos lo que están defendiendo hoy es la postura de Cristina Libre. Ellos creen que Cristina está mal juzgada y bueno, recurrieron a organismos internacionales y esta noche lo vamos a poder escuchar con amplitud este a Oscar Parrilli sobre esa situación. Bueno, con respecto al orden local, local nacional, no es una semana muy buena para nuestro presidente, indudablemente.

Le comenzó la desgracia con lo que pasó con Israel, primero lo de Lula este en Brasil. Después, la situación en España no le está yendo nada bien. Por otro lado, un amigo que él había elogiado mucho por su gobierno, por lo que estaba significando, el riesgo país que estaba en 100 puntos, y me estoy refiriendo a Peña, el presidente paraguayo, que en el día de hoy renunció con una quiebra de un banco con 3 millones, 3 millones de personas dentro de eso, el banco él era parte, había puesto plata el Estado también dentro del banco, agarró a todas las selecciones de fútbol, los jugadores de fútbol de Paraguay quedaron todos con cuentas ahí adentro, no pueden tocar un peso hasta ahora. Un poco el corralito de lo que pasó acá, se acuerdan ustedes en el 2001 y lo que significó para los argentinos. Bueno, hoy esa situación la está viviendo Paraguay. Lamentablemente para el pueblo paraguayo, pero Milei lo había elogiado a este hombre de cómo llevaba la economía, un hombre también de derecha, y se le está viniendo cruzada la mano a Milei. O sea, indudablemente que se le está viendo cruzada. Todo lo que apoya este se cayó, empezando por Trump, ¿no?, por supuesto. Así que vamos a ver qué pasa. Dice que está bastante deprimido con esta situación. Este no fue muy recibido muy bien recibido en España, ¿no?, por el rey de España, un saludo muy protocolar y muy cortito. El presidente de España apenas si le dio la mano, habló y, sin embargo, lo siguió criticando al presidente de España. Bueno, ¿qué se espera? Que lo que él está apoyando, que es la derecha en España, también pierda, por lo tanto completaría prácticamente el mes.

Ahora, hay muchos comentarios con respecto a la economía de nuestro país, ¿no? Nosotros, yo no soy experto en economía, pero sí uno ve la situación que se va viviendo en distintas en distintos órdenes. Fábricas que se cierran todos los días, cambios en la parte económica que está haciendo Caputo, más o menos parecido a lo que hizo Masa hace unos cuantos años atrás. O sea, parece que la economía va haciendo vaivenes en la medida de que van cambiando los gobiernos y la fórmula es una sola, parece para un país, ¿no?, es trabajar, producir y administrar bien. Lamentablemente, nuestro país se dedicó a través de Milei a la timba, la timba financiera, la plata puesta acá, puesta allá, la sacamos de acá, la ponemos de allá, que si es libra, que si es esto, que si es el otro, y de producción ni hablar. Lo único que funciona así bien sería la minería, sería el campo y Vaca Muerta, que parece que es el caballito de batalla de todos los gobiernos. Pero todo eso se acaba también, ¿no? Porque hay mucha gente que depende de la industria, hay mucha gente que depende del comercio, y todo eso está hoy fracasado en nuestro país. Hay elecciones el año que viene, vamos a ver qué pasa. El Partido Justicialista se está rearmando, el Partido Justicialista tiene esa característica, ¿no?, cuando ve este que hay problemas y cuando ve sangre, sobre eso apunta. Y yo creo que en eso están. ¿Saldrá Cristina en libertad antes de las elecciones? La verdad que es todo un tema, una fantasía poder pensar eso, pero nunca se sabe. Hay gente que está muy entusiasmada con esto y está trabajando en todo el país, prácticamente, con la esta asociación de Cristina Libre, este como presidenta y el Partido Justicialista y el Instituto Patria que están este bregando permanentemente con esto en todos los medios que pueden. Así que vamos a ver qué pasa. Los próximos meses, indudablemente, van a ser decisivos. Ahora, mientras Cristina no se sepa si está libre o no, ¿ustedes creen que el Partido Justicialista, por casualidad, va a largar una fórmula que después tenga que ir a internas? O sea, que Massa, por ejemplo, se largaría, que Kicillof se largaría, y después le llegan a decir a Cristina que está libre y tiene que ir a una interna con ella? La verdad que no lo sé. Es todo un acertijo, pero que los peronistas entienden que hoy están más cerca del poder de lo que puede estar el propio Milei en una reelección, eso se lo puedo asegurar, por lo menos así lo sienten y así lo piensan. Milei se lo ve deprimido, se lo ve mal, un gobierno que hace un día una cosa, el otro día otra, presenta proyectos, después al otro día los retira, dice que era un borrador. La verdad que a nivel gobierno, en la parte institucional, estamos totalmente desprotegidos de un gobierno nacional. Esa es la realidad. Acá nos habían prometido cosas a través del gobernador de la provincia, este se los prometió Santilli y después Santilli dice que no, que Caputo dice que no, bueno, o sea, tienen realmente un conflicto interno que es impresionante. ¿Dónde está Milei? Y Milei se de viaje. Milei la cantidad de días que estuvo fuera del país no tiene nombre, haciendo qué, nadie lo sabe, porque dice que va a los hoteles, encierra en la habitación y se queda ahí todo el día. O sea, no está pasando una buena situación él, personal, parece. Y anoche llegó a decir una periodista de un programa de Duro de Domar, creo que se llama, llegó a decir que ella está convencida, trabaja en Casa de Gobierno, eh. Ella trabaja en la prensa de Casa de Gobierno hace muchísimo años. Ha visto presidente pasar por ahí que ni le cuento, del 83 a hoy, todos los que pasaron. Ella dice que la situación de Milei personal no es buena, quiere abandonar el poder, no es que quiere ir a una reelección, sino que hoy ya quisiera abandonar el poder. La verdad que dice que no siente nada, no tiene ningún entusiasmo de nada, no va a Casa de Gobierno, las reuniones con los con los ministros es muy poca, vive en Olivos encerrado ahí adentro y viajando al exterior. Eso es lo que dijo anoche. A mí me llamó la atención porque anunciar que un presidente se quiere ir, no, no, que se quiere ir, que él quisiera irse, no lo sé. Le comento lo que escuché anoche. Bueno, tenemos hoy a Felipe Medina y tenemos hoy a Oscar Parrilli. Vamos a ver si podemos aclarar algo de la situación de Cristina y vamos a ver si contamos algo nuevo con lo que pasa con el Santo Padre que está llegando ya a la Argentina.

Le quiero agradecer mucho al gobernador de la provincia, me hizo llevar un libro: Gustavo Sáenz, Federalismo y Progreso. No sé si lo han visto, ¿sí? Donde tiene, bueno, le agradezco la dedicatoria y además tiene un prólogo este bastante interesante, que es de una señora este que se llama María Irene Romero, es una este persona realmente muy respetada en nuestra provincia y también a nivel nacional en lo que hace a la escritura. Este y parece que hay una charla, esto lo recibí hoy, parece que hay una charla entre ella y el gobernador, así que son preguntas y son respuestas. Bastante interesante, este parecería ser. Por lo tanto, si usted tiene tiempo por ahí, léalo. Se va a enterar acá de cuál es el pensamiento del federalismo y el progreso de Gustavo Sáenz".