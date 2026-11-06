El mensaje que León XIV podría dejarle a Milei durante su visita a la Argentina

La llegada del papa León XIV a la Argentina podría dejar un mensaje que trascienda lo religioso. El licenciado en Ciencias Religiosas Felipe Medina anticipó que el pontífice pondrá el acento en la pobreza, la doctrina social de la Iglesia y la necesidad de recuperar el diálogo político en un país atravesado por profundas diferencias.

Así lo comentó en Cara a Cara por Aries, Medina consideró que León XIV no buscará una confrontación directa con el presidente Javier Milei, aunque sí podría formular advertencias sobre los problemas sociales del país.

"Creo que el mensaje de él no va a criticar la situación sociopolítica del país, pero sí va a hacer el llamado de atención severo hacia lo que es la doctrina social, la necesidad de preocuparse de los pobres", expresó.

Francisco y una Iglesia atravesada por la grieta

Medina también reflexionó sobre la relación de los argentinos con el papa Francisco y sostuvo que su figura terminó atrapada en las disputas políticas nacionales, lo que habría condicionado la percepción de su pontificado. "Ya lo habíamos metido en la grieta política", señaló, al considerar que muchos argentinos terminaron identificando a Jorge Bergoglio más con posiciones políticas que con su dimensión religiosa.

Consultado por los cuestionamientos que Milei había formulado contra Francisco antes de asumir la Presidencia, Medina recordó que aquellas expresiones provocaron rechazo, aunque consideró que no perjudicaron significativamente la imagen de la Iglesia.

León XIV y un llamado a recuperar el diálogo

Para Medina, las visitas previstas a instituciones que trabajan con personas vulnerables constituyen señales del mensaje que León XIV pretende transmitir durante su estadía en el país.

El especialista consideró que el pontífice buscará una convocatoria a la unidad y recordó las experiencias de diálogo social impulsadas durante la crisis argentina de 2001.

En ese sentido, cuestionó las posiciones políticas que dificultan la construcción de consensos y advirtió sobre la necesidad de abandonar las posturas que impiden encontrar soluciones compartidas.

"Creo que las palabras de él van a ser muy claras y una convocatoria necesaria a la unidad", sostuvo. Finalmente, Medina planteó que el verdadero impacto de la visita papal no debería medirse solamente por la convocatoria de fieles o la repercusión de sus actividades, sino por el contenido de sus mensajes.

"Hay que hacer una evaluación de lo que diga en el país. Eso es lo importante, qué es lo que queda", concluyó.