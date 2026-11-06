Cristina “le gana a Milei y a Macri juntos, por eso la proscriben”, aseguró Parrilli

El dirigente kirchnerista Oscar Parrilli aseguró que Cristina Fernández de Kirchner conserva el mayor respaldo electoral dentro de su espacio y afirmó que podría derrotar incluso a una alianza entre Javier Milei y Mauricio Macri.

En una extensa conversación con Mario Ernesto Peña en Cara a Cara, el exsenador defendió la inocencia de la expresidenta y sostuvo que su condena judicial responde a una persecución política.

“Le gana a Milei y a Macri juntos”, afirmó al referirse a una eventual candidatura presidencial de Cristina en 2027.

“Tiene más del 48% de intención de voto”

Parrilli aseguró que, según encuestas que dijo conocer, la expresidenta mantiene una intención de voto superior al 48%.

“Cristina es la dirigente política que mayor imagen positiva tiene”, sostuvo.

También argumentó que una parte importante de los votantes que valoran positivamente a Cristina estaría dispuesta a acompañarla en las urnas.

“Por eso la proscriben”, afirmó, al atribuir su imposibilidad de competir a una decisión política.

Cuestionamientos a la condena judicial

El exsenador rechazó la sentencia contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad y sostuvo que no se acreditó su responsabilidad en los hechos investigados.

Para fundamentar su posición, mencionó opiniones jurídicas de exfuncionarios nacionales y cuestionó la valoración de determinadas pruebas durante el proceso.

El dirigente insistió en que la situación trasciende al kirchnerismo y afecta, a su entender, la legitimidad del proceso electoral.

“No podemos llegar al 2027 con Cristina proscripta”, expresó.

El futuro del peronismo y la candidatura presidencial

Consultado sobre si la situación judicial de Cristina está retrasando la definición de candidatos del peronismo, Parrilli reconoció que existe una demora, pero relativizó su importancia.

“No hay que apurarse, falta un año para las elecciones”, señaló, y planteó que primero deben discutirse las propuestas y el programa de gobierno.

Parrilli aseguró que mantiene expectativas de que Cristina pueda competir en 2027, aunque admitió que no puede anticipar qué sucedería si finalmente queda fuera de la elección.

“Hoy por hoy la única candidata con posibilidad de ganarle, incluso en un balotaje a Milei, es Cristina Kirchner”, concluyó.