De Cafayate al Vaticano: la historia que une a León XIV con Salta

La llegada del papa León XIV a la Argentina tiene un significado especial para Salta. Mucho antes de convertirse en el máximo referente de la Iglesia católica, Robert Francis Prevost visitó la provincia en dos oportunidades, particularmente Cafayate, donde la orden de los agustinos mantiene una presencia histórica.

El dato fue recordado por Felipe Medina, licenciado en Ciencias Religiosas. "Él estuvo en Salta en dos oportunidades. Cafayate sobre todo", afirmó Medina, quien vinculó una de esas visitas con la consagración episcopal de monseñor Mariano Moreno.

El vínculo de León XIV con los Valles Calchaquíes

Medina explicó que la presencia de Prevost en Cafayate estuvo relacionada con su función como superior general de la Orden de San Agustín, congregación que tuvo un papel fundamental en el desarrollo de la Iglesia en los Valles Calchaquíes.

"Los agustinos siempre estuvieron manejando la Iglesia de Cafayate", recordó. Según detalló, la congregación extendió su trabajo religioso por distintas comunidades del valle, desde Molinos hasta Santa María, en Catamarca, consolidando una presencia que se mantuvo durante décadas.

Con el paso del tiempo, la falta de religiosos obligó a transferir progresivamente algunas responsabilidades pastorales al clero diocesano.

De superior de los agustinos a Papa

Antes de llegar al Vaticano, Prevost desarrolló una extensa trayectoria dentro de la orden agustiniana, que también lo llevó a trabajar como misionero en Perú.

Medina destacó que esa experiencia internacional y su conocimiento de distintas comunidades religiosas fueron determinantes en su recorrido dentro de la Iglesia.

También recordó que Francisco lo convocó a Roma y le confió responsabilidades vinculadas con la designación de nuevos obispos, una función de enorme importancia para el gobierno de la Iglesia.

Ahora, convertido en León XIV y próximo a visitar la Argentina, aquel religioso que recorrió Cafayate regresa al país como máxima autoridad de la Iglesia católica, con una historia que también tiene sus raíces en Salta.