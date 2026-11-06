Para Parrilli, Sáenz "está trabajando para Milei”

El exsenador nacional y presidente del Instituto Patria Oscar Parrilli cuestionó el posicionamiento político del gobernador Gustavo Sáenz y aseguró que actualmente trabaja a favor del presidente Javier Milei, debido al acompañamiento legislativo que recibe el Gobierno nacional.

En Cara a Cara, el programa que conduce Mario Ernesto Peña, Parrilli fue consultado sobre la posibilidad de que el mandatario salteño apoye una eventual candidatura de Cristina Fernández de Kirchner en las elecciones presidenciales de 2027.

“No lo sé. Lo que veo es que está muy ligado a Milei, que parece que está muy conforme, muy contento con el gobierno de Milei”, sostuvo.

“Sus diputados le han votado todo”

El dirigente kirchnerista fundamentó sus críticas en el comportamiento de los legisladores vinculados al oficialismo provincial en el Congreso.

“Los diputados de él le han votado todo”, afirmó, y comparó la situación con la de otros gobernadores que mantienen acuerdos políticos con la Casa Rosada.

Parrilli reconoció la legitimidad electoral de esos mandatarios, pero marcó una diferencia ideológica con sus decisiones.

“Obviamente merecen el respeto porque fueron electos por el voto de sus comprovincianos, pero la política que están llevando adelante, nosotros no estamos de acuerdo y no tiene nada que ver con el peronismo ni con el kirchnerismo”, expresó.

¿Sáenz podría apoyar a Cristina en 2027?

Peña insistió en conocer si el gobernador salteño podría modificar su posicionamiento en caso de que Cristina Kirchner quede habilitada para competir electoralmente.

Parrilli evitó anticipar una respuesta y sostuvo que prefiere evaluar las decisiones actuales.

“No lo sé. Lo que me importa es lo que está haciendo hoy. Hoy está trabajando para Milei”, sentenció.

El exsenador también cuestionó a los gobernadores que, según su interpretación, contribuyen a sostener las políticas económicas nacionales.