“Milei es un payaso, es un títere”: Parrilli acusó al poder económico de gobernar el país

El exsenador nacional Oscar Parrilli lanzó duras críticas contra el gobierno de Javier Milei y aseguró que el poder económico es el verdadero responsable de las decisiones que toma la administración nacional.

En diálogo con Mario Ernesto Peña en Cara a Cara, el dirigente kirchnerista cuestionó las privatizaciones, el manejo de la deuda pública y los beneficios que, según sostuvo, reciben las grandes empresas y entidades financieras.

“Hoy nos gobiernan los grupos económicos. Milei es un payaso, es un títere”, afirmó.

“Mientras hagan negocios, lo van a sostener”

Parrilli aseguró que el respaldo de determinados sectores empresariales al Presidente responde a los beneficios económicos que obtienen de las políticas oficiales.

“¿Por qué se sostiene Milei? Porque estos señores, los grupos económicos, están haciendo negocios importantísimos, están ganando plata, lo sostienen”, expresó.

El exsenador mencionó especialmente las actividades vinculadas con el petróleo, el gas, los servicios públicos y las empresas estatales, al cuestionar la orientación económica del Gobierno.

“Están vendiendo el país. Están regalando el país”, sostuvo, en referencia a los procesos de privatización y a la explotación de recursos naturales.

También aseguró que las políticas económicas actuales favorecen la concentración de la riqueza.

“Cada vez los ricos son más ricos y los pobres son más pobres”, afirmó.

La comparación con una asociación ilícita

Durante la entrevista, Peña planteó que el funcionamiento del Gobierno le generaba la impresión de estar frente a una asociación ilícita.

Parrilli respondió sin matices: “No tengas duda”.

A partir de ese intercambio, el dirigente sostuvo que la administración nacional prioriza los compromisos con los acreedores y el Fondo Monetario Internacional por encima de las necesidades sociales.

Críticas a Caputo y al Fondo Monetario

Parrilli también apuntó contra el ministro de Economía, Luis Caputo, a quien cuestionó por sus antecedentes en el sector financiero y por mantener inversiones en el exterior.

“¿Por qué no trae su plata si tanta confianza le tiene al modelo económico que él defiende?”, preguntó.

Además, afirmó que Argentina pagó 15.000 millones de dólares en intereses al FMI desde 2018.

“Es la plata que falta a los discapacitados, a la universidad, a la obra pública, a las rutas”, manifestó.

“Nos lleva a una catástrofe similar a la de 2001”

El dirigente kirchnerista advirtió que la continuidad del programa económico podría desembocar en una crisis semejante a la que atravesó Argentina en 2001.

Aseguró que el ajuste sobre el consumo, el aumento de las tarifas y la pérdida del poder adquisitivo afectan las condiciones de vida de la población.

“Nos lleva, yo creo, a una catástrofe similar a la que tuvimos en el 2001”, sostuvo.

En ese contexto, Parrilli defendió la necesidad de construir una alternativa política que priorice la recuperación del consumo, los salarios y la producción nacional.

También insistió en que Cristina Fernández de Kirchner es, a su criterio, la dirigente con capacidad para enfrentar a Milei y modificar el rumbo económico del país.