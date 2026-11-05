El revés electoral de Trump pone en alerta el alineamiento de Milei con Estados Unidos

La contundente derrota del Partido Republicano en las elecciones legislativas de Estados Unidos abre un nuevo escenario político para Donald Trump y plantea interrogantes sobre el futuro de la relación con Argentina. El politólogo salteño Franco Galeano advirtió que el fuerte alineamiento del gobierno de Javier Milei con Washington podría tener consecuencias económicas y diplomáticas.

En Pelo & Barba, por Aries, Galeano, licenciado y máster en Ciencia Política por la Universidad Torcuato Di Tella y diplomado en Ciencias Sociales Computacionales, analizó los resultados electorales que permitieron a los demócratas recuperar el control de ambas cámaras del Congreso estadounidense.

El especialista sostuvo que la derrota de Trump era previsible, pero que la magnitud del resultado sorprendió por los avances demócratas en territorios históricamente republicanos.

Según su análisis, el rechazo a la gestión presidencial estuvo especialmente vinculado con la inflación, el encarecimiento de los combustibles y las consecuencias económicas de la guerra con Irán.

Argentina y los riesgos del alineamiento con Trump

Galeano consideró que el Gobierno argentino podría enfrentar dificultades por su estrecha relación política con la administración republicana, especialmente ante un Congreso controlado por la oposición.

“Creo que somos el país más alineado con Estados Unidos”, afirmó, y señaló que esa cercanía excede los acuerdos económicos para alcanzar decisiones diplomáticas y geopolíticas.

Advirtió que el acuerdo comercial, la política arancelaria y el financiamiento estadounidense son algunos de los aspectos que podrían quedar expuestos al nuevo equilibrio político. “El costo marginal de cada favor nuevo de Washington con nosotros pasa, no a segundo, a tercero o cuarto plano”, sostuvo.

Para Galeano, las consecuencias podrían no sentirse inmediatamente, pero comenzarían a manifestarse en el corto plazo, especialmente si la administración Trump encuentra mayores obstáculos legislativos para impulsar sus políticas.

La renovación demócrata y una lección para la política argentina

El politólogo también destacó la capacidad del Partido Demócrata para recuperar competitividad y promover nuevos dirigentes a través de sus mecanismos de participación interna.

En ese sentido, estableció una comparación con el funcionamiento de los partidos argentinos y cuestionó especialmente la falta de renovación de liderazgos dentro del peronismo.

“Nosotros tenemos una estructura partidaria muy rígida en algunos partidos, principalmente en el peronismo”, explicó.

Galeano consideró que las internas permiten canalizar las diferencias políticas y abrir espacios a nuevas figuras, algo que, a su entender, no ocurre con suficiente frecuencia en Argentina.

El especialista cuestionó que los mismos dirigentes continúen ocupando lugares centrales en la política nacional pese a las derrotas electorales.

“Hay mucha reinvención, gente que va por segunda o tercera vez que se va a presentar para perder”, señaló.

Según Galeano, esa falta de renovación contribuyó al desgaste de las fuerzas tradicionales y ayudó a explicar el surgimiento de Javier Milei como una figura ajena a las estructuras partidarias históricas.

A diferencia de lo que sucede en Argentina, sostuvo que el sistema estadounidense permite incorporar dirigentes nuevos y canalizar el descontento social dentro de sus dos grandes partidos.

Para el politólogo, esa capacidad de renovación representa una de las principales enseñanzas que deja el resultado electoral estadounidense para la política argentina.