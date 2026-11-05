Cierra un registro automotor en Salta por decisión de Nación: cuál es y qué pasará con los trámites

El Gobierno nacional ordenó el cierre de un registro automotor de Salta, como parte de una nueva reorganización del sistema registral que alcanza a 72 dependencias de todo el país.

La medida fue oficializada este jueves mediante la Resolución 538/2026 del Ministerio de Justicia, que establece un plazo máximo de 60 días hábiles para concretar los cierres y redistribuir los trámites entre las oficinas que continúen funcionando.

Qué registro automotor cerrará en Salta

De acuerdo con el Anexo I de la resolución, al que accedió Aries, la dependencia incluida en la medida es el Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios de Salta y Güemes, identificado con el código 67006.

Se trata del único registro de la provincia que figura en los dos anexos oficiales publicados junto con la resolución.

Aunque su denominación menciona a Salta y Güemes, el documento identifica una sola dependencia, por lo que no corresponde interpretar que se cerrarán dos oficinas diferentes.

Qué pasará con los trámites y los vehículos registrados

La Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor deberá organizar el cierre operativo y reasignar los legajos y dominios a otras dependencias que permanezcan abiertas.

Esto significa que los vehículos actualmente registrados en la oficina afectada pasarán a depender administrativamente de otro registro, sin que sus propietarios deban realizar una nueva inscripción por ese solo motivo.

La resolución no precisa todavía a qué oficina serán transferidos los trámites correspondientes al registro salteño, ni establece una fecha particular para su cierre efectivo.

Por eso, quienes tengan gestiones pendientes deberán consultar los canales oficiales antes de concurrir a la dependencia.

Nación avanza con la reorganización de los registros automotores

La medida forma parte de la política nacional de reorganización del sistema registral, que busca concentrar funciones, simplificar procedimientos y avanzar en la digitalización de los trámites.

Además de los cierres, la normativa contempla que los registros que continúen operativos puedan recibir nuevas competencias para realizar gestiones vinculadas con automóviles, motocicletas y maquinaria agrícola, vial e industrial.

La resolución alcanza a 67 registros incluidos en el Anexo I y otros cinco enumerados en el Anexo II, cuya supresión ya había sido dispuesta anteriormente.