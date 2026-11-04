Salta habilitó la caza comercial de iguanas: pagarán $10.000 por cuero y reducen el cupo

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta autorizó una nueva temporada de aprovechamiento comercial de la iguana colorada, con un límite provincial de 30.000 cueros.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 899/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, y establece condiciones para la caza, el acopio y la comercialización legal.

En qué departamentos estará permitida

La actividad fue habilitada en Anta, San Martín, Rivadavia, Orán y el municipio de El Galpón, en Metán, hasta el 31 de marzo de 2027.

La resolución establece que los cueros deberán medir al menos 30 centímetros de ancho, medidos transversalmente. Los que no cumplan esa condición serán decomisados.

Además, fija un pago al contado de $10.000 por cada cuero que reúna los requisitos establecidos.

Controles sobre la actividad

Los comerciantes y acopiadores deberán inscribirse en el registro provincial correspondiente y contar con documentación que permita identificar la procedencia de los cueros.

La normativa exige registrar a los cazadores, las cantidades adquiridas y los pagos realizados.

También establece controles para evaluar las poblaciones silvestres y determinar si corresponde mantener o restringir la actividad en próximas temporadas.

El Gobierno fundamentó la autorización en el aprovechamiento regulado de un recurso tradicionalmente utilizado por comunidades originarias y criollas del Chaco salteño.