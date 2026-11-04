Villa Palacios: la avenida Contreras suma tecnología LED para reforzar la seguridad

La intervención abarca un tramo estratégico de 750 metros comprendido entre la pasarela de la avenida Paraguay y la rotonda de la avenida Saavedra, un sector clave que conecta villa Palacios con los barrios de las inmediaciones.

Según informaron las autoridades comunales, las tareas se desarrollan de manera coordinada con la empresa Trasnoa debido a la infraestructura de alta tensión presente en el área y se prevé que concluyan durante la próxima semana.

El plan de modernización lumínica contempla la instalación de veintiséis nuevos postes de fibra de vidrio y cincuenta y dos reflectores LED de alta potencia, respaldados por el tendido de 840 metros de cableado para asegurar un funcionamiento óptimo.

Esta mejora se suma a la reciente colocación de otras setenta y five luminarias LED sobre las avenidas Palacios y Saavedra, consolidando un corredor urbano completamente refaccionado en su infraestructura lumínica. Con estas acciones, el municipio apunta no solo a potenciar el ahorro energético, sino fundamentalmente a prevenir accidentes y brindar mayor tranquilidad a quienes transitan diariamente por estos transitados accesos.