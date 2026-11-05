Sico continúa cerrado: horarios para cruzar a Chile, Bolivia y Paraguay

La situación de los pasos fronterizos del norte argentino presenta distintas condiciones este jueves 5 de noviembre. Mientras los cruces hacia Bolivia y Paraguay permanecen habilitados, el paso de Sico, en la frontera con Chile, continúa cerrado para todo tipo de vehículos.

De acuerdo con el reporte difundido por la Subsecretaría de Defensa Civil de Salta, las condiciones meteorológicas en la zona cordillerana incluyen bajas temperaturas y fuertes vientos, por lo que se recomienda consultar el estado de los pasos antes de viajar.

Frontera con Chile: Sico cerrado y Jama habilitado

El paso de Sico permanece cerrado para toda clase de vehículos. En la zona se prevé una temperatura mínima de 1°C y una máxima de 17°C, con cielo soleado y vientos de 27 kilómetros por hora.

Por su parte, Socompa continúa habilitado únicamente para el transporte ferroviario, sin circulación vehicular por carretera. El pronóstico indica vientos de hasta 67 kilómetros por hora.

En tanto, el paso de Jama, ubicado en Jujuy, se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos entre las 8 y las 20. Se esperan temperaturas de hasta 3°C bajo cero y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 68 kilómetros por hora.

Frontera con Bolivia: todos los pasos habilitados

Los cruces fronterizos entre Salta y Bolivia se encuentran habilitados, aunque con diferentes horarios de funcionamiento.

El paso de Aguas Blancas por chalanas opera de 7 a 9, de acuerdo con el horario consignado en el reporte oficial.

El Puente Internacional de Aguas Blancas, en cambio, permanece habilitado las 24 horas, al igual que los pasos de Salvador Mazza y Los Toldos.

Las condiciones meteorológicas previstas incluyen cielo nublado y temperaturas máximas de hasta 27°C en Aguas Blancas, 24°C en Salvador Mazza y 16°C en Los Toldos.

Frontera con Paraguay: Misión La Paz habilitado de 7 a 20

El paso internacional Misión La Paz, que conecta Salta con Paraguay, se encuentra habilitado este jueves entre las 7 y las 20.

En la zona se prevé cielo mayormente nublado, con una temperatura mínima de 20°C, máxima de 27°C y vientos de 14 kilómetros por hora.

Las autoridades recordaron que quienes crucen la frontera deben contar con la documentación personal y del vehículo actualizada, respetar los horarios establecidos y declarar las mercaderías conforme a las disposiciones aduaneras.

Recomendaciones para viajar

Ante las condiciones meteorológicas en la cordillera, se recomienda llevar abrigo, agua, alimentos, combustible suficiente y elementos de emergencia, especialmente para quienes se dirijan hacia Chile.

También se solicita conducir con precaución por la presencia de viento, posibles sectores de calzada húmeda y cambios repentinos del tiempo.