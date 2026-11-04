Belgrano Cargas: Nación cambió los pliegos, pero las obras del C14 y C15 siguen sin garantías

El Gobierno nacional aprobó nuevas modificaciones a los pliegos de privatización del Belgrano Cargas y postergó hasta el 21 de diciembre de 2026 la presentación de ofertas. Sin embargo, la documentación publicada no incluye cambios específicos que garanticen las inversiones reclamadas por Salta para los ramales C14 y C15.

La decisión fue oficializada este miércoles mediante la Resolución 1914/2026 del Ministerio de Economía, que incorpora la Circular Modificatoria Nº 3 al proceso de licitación ferroviaria.

El anexo, al que accedió Aries, introduce cambios en los requisitos técnicos, financieros y contractuales para las empresas interesadas, pero no menciona expresamente los ramales C14 y C15.

Salta sigue esperando garantías para sus ramales

El gobernador Gustavo Sáenz viene reclamando que las obras de recuperación del C14, que conecta con Chile, y del C15, que llega hasta la frontera con Bolivia, sean obligatorias para el futuro concesionario.

En octubre, tras gestiones ante Nación, se anunciaron compromisos para incorporar las inversiones del C14 mediante una adenda y buscar financiamiento internacional para el C15.

Sin embargo, la nueva circular no modifica expresamente la clasificación de esas obras ni establece obligaciones específicas para ambos ramales.

Esto no significa que los compromisos hayan sido descartados, pero el documento publicado no permite confirmar que ya estén garantizados.

La licitación se posterga hasta diciembre

La nueva fecha límite para presentar ofertas será el 21 de diciembre, a las 9:59, mientras que la apertura de la primera etapa está prevista para ese mismo día, a las 10.

El plazo para realizar consultas sobre los pliegos se extenderá hasta el 3 de diciembre.

La prórroga respondió a pedidos de empresas interesadas, que solicitaron más tiempo para estudiar el estado de la infraestructura ferroviaria, evaluar las inversiones necesarias y preparar sus propuestas.

Qué cambió en los pliegos

La Circular Nº 3 modifica las condiciones de presentación de ofertas y las exigencias para acreditar capacidad financiera y experiencia técnica.

Entre otros puntos, permite nuevas formas de acreditar antecedentes empresariales, regula la participación de socios técnicos y financieros y ajusta responsabilidades vinculadas con las obras ferroviarias.

También contempla condiciones para las empresas que evalúen acogerse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Pese a estas modificaciones, el interrogante central para Salta continúa abierto: si la futura concesión garantizará efectivamente la recuperación de los ramales que conectan la provincia con Chile y Bolivia.