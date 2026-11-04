Por la visita del Papa, reforzará los controles en las rutas desde el viernes

Salta reforzará los controles de seguridad vial en las rutas provinciales y nacionales ante el importante movimiento de personas que se espera por la visita del papa León XIV a la Argentina. En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, el subsecretario de Seguridad Vial, Francisco Fleming, detalló que el operativo comenzará este viernes y se extenderá hasta el martes de la próxima semana, con puestos de fiscalización durante las 24 horas.

El funcionario indicó que encabezó una mesa de trabajo con representantes de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Dirección General de Seguridad Vial de la Policía de Salta.

“Nosotros potenciamos lo que van a ser los controles itinerantes, sobre todas las rutas donde va a haber esta transitabilidad y la gente que se va a dirigir en autos particulares a Córdoba, pero también en micros y tráfics, que son muchas las que se están alquilando”, señaló.

Fleming precisó que los operativos incluirán controles móviles y puestos fijos en distintos puntos, entre ellos Río Las Pavas, Metán y El Tala, con presencia permanente durante los días de mayor circulación.

“Pretendemos que no tengamos ninguna novedad en ruta, que los controles sean ágiles, que exhiba el usuario la documentación que se le exige siempre, no hay ninguna modificación”, sostuvo.

En cuanto al transporte de pasajeros, indicó que los colectivos y demás vehículos contratados para realizar los traslados también estarán sujetos a las fiscalizaciones correspondientes.