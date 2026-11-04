“Se han roto todos los códigos de convivencia”: Salta registra 112 muertes por siniestros viales

En lo que va del año, 112 personas perdieron la vida en siniestros viales en Salta y, de ese total, 62 fallecieron en hechos que involucraron motocicletas. En el marco del mes de concientización por las víctimas de siniestros viales, el subsecretario de Seguridad Vial, Francisco Fleming Güemes, expresó su preocupación por las conductas de riesgo y la falta de cumplimiento de las normas de tránsito.

“Observamos que se han roto todos los códigos de convivencia en la vía pública, que es de todos, donde nosotros hacemos valer nuestros derechos, pero no cumplimos nuestras obligaciones, es lo que provoca esta alta siniestralidad”, sostuvo en diálogo con 'No es una tarde cualquiera' por Aries.

Fleming señaló que las motocicletas están involucradas en aproximadamente el 56% de las muertes registradas y advirtió sobre el uso incorrecto del casco, la falta de mantenimiento de los vehículos y las deficiencias en los sistemas de iluminación.

También cuestionó otras conductas que ponen en riesgo tanto a los conductores como al resto de las personas que circulan por las calles. “Hay acciones que nos muestran que hay un desprecio total por la vida. Cuando conducimos bajo los efectos del alcohol, cuando en un motovehículo van cuatro personas, todas son acciones evitables”, expresó.

El funcionario indicó que si bien, durante noviembre se reforzarán los controles y las campañas de concientización, remarcó que estas medidas deben estar acompañadas por un cambio en el comportamiento de conductores y peatones.

Por último, comparó las cifras actuales con las del año pasado, cuando Salta cerró con 130 víctimas fatales, y planteó la posibilidad de reducir las estadísticas. “Creo que de acá a fin de año podemos bajar entre un 8% y 10% la siniestralidad en la ciudad y en la provincia. Lo podemos hacer si todos nos comprometemos”, afirmó.