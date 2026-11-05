El viento derribó árboles y postes en la ciudad: hubo 37 incidentes

Los fuertes vientos registrados el miércoles por la tarde en la ciudad de Salta provocaron al menos 37 incidentes, entre árboles y postes caídos, ramas desprendidas, cables afectados y daños en estructuras.

La Municipalidad desplegó personal de la Subsecretaría de Protección Ciudadana para detectar los inconvenientes y realizar las intervenciones correspondientes en distintos sectores de la ciudad.

Postes y árboles, los principales problemas

De acuerdo con el relevamiento municipal, se registraron cuatro postes caídos y otros nueve con riesgo de caída, además de siete árboles derribados y cinco que presentaban peligro de desplomarse.

También se reportaron dos ramas caídas y cuatro con riesgo de desprendimiento, tres incidentes relacionados con cables caídos, cortados o a baja altura, dos carteles caídos y una voladura de chapa.

En total, las autoridades contabilizaron 37 intervenciones vinculadas con las condiciones meteorológicas.

Recomendaciones ante posibles lluvias

Ante la posibilidad de nuevas precipitaciones durante la semana, el municipio recomendó evitar arrojar residuos que puedan obstruir los desagües pluviales y no sacar las bolsas de basura mientras persistan las condiciones adversas.

También pidió asegurar chapas, ladrillos, tirantes y otros materiales en obras en construcción, para prevenir accidentes ocasionados por ráfagas de viento.

A los conductores se les aconsejó circular a velocidad reducida, mantener las luces encendidas y evitar estacionar en zonas propensas a inundaciones.

Emergencias: línea gratuita 105

La Municipalidad recordó que, ante árboles caídos, inundaciones u obstrucciones en la vía pública, los vecinos pueden comunicarse al 105, disponible las 24 horas.

El organismo continuará atento a los inconvenientes que puedan producirse por las condiciones climáticas.