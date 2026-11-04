ARCA: oficializan la suspensión de embargos a pymes hasta junio de 2027

El Gobierno nacional oficializó la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal y de nuevas medidas cautelares de ARCA hasta el 30 de junio de 2027, como parte de las medidas anunciadas para aliviar la situación financiera de las pequeñas y medianas empresas.

La decisión fue publicada este miércoles mediante la Resolución 1899/2026 del Ministerio de Economía, firmada por Luis Caputo.

A quiénes alcanza

La suspensión comprende a las micro, pequeñas y medianas empresas de los tramos 1 y 2, siempre que cuenten con el Certificado MiPyME vigente en la fecha establecida por la resolución.

También contempla a personas humanas y sucesiones indivisas consideradas pequeños contribuyentes, de acuerdo con los criterios que determine ARCA.

El alcance no es universal: las empresas que no reúnan las condiciones previstas no quedan automáticamente incluidas.

Qué cambia para los contribuyentes

La medida impide, durante el período establecido, el inicio de determinadas ejecuciones fiscales y la aplicación de nuevas medidas cautelares sobre los contribuyentes alcanzados.

No significa una condonación de impuestos ni la eliminación de obligaciones pendientes.

La resolución también prorroga hasta el 30 de junio de 2027 un régimen de suspensión previamente establecido para entidades sin fines de lucro y contribuyentes del sector de la salud.

La instrumentación de la nueva ampliación quedará a cargo de ARCA, que deberá precisar las condiciones operativas correspondientes.