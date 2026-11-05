Cómo están las rutas de Salta este jueves: los tramos que requieren mayor precaución

El estado de las rutas nacionales y provinciales de Salta exige especial precaución este jueves 5 de noviembre. Los reportes oficiales advierten sobre baches, calzadas irregulares, animales sueltos, circulación de camiones y trabajos de mantenimiento en distintos puntos de la provincia.

Según el relevamiento difundido por la Subsecretaría de Defensa Civil, las principales complicaciones se concentran en las rutas nacionales 34, 68, 51 y 9/34, aunque todas permanecen transitables en los tramos informados.

Ruta 34: baches y animales sueltos en el norte

La Ruta Nacional 34 presenta importantes dificultades entre Pichanal y Embarcación, donde se reportan baches de gran tamaño, animales sobre la calzada y banquinas irregulares.

Entre Embarcación y General Mosconi, además del deterioro del pavimento, se advierte sobre circulación de camiones, deficiencias en la demarcación y sectores donde se realizan obras.

En tanto, la Ruta Nacional 81, entre Tartagal y Salvador Mazza, registra baches importantes, trabajos viales, malezas y presencia de animales.

Ruta 68: precaución entre La Merced y La Viña

La Ruta Nacional 68 permanece transitable, aunque presenta pozos y sectores de calzada irregular entre La Merced y La Viña.

También se advierte sobre posibles deslizamientos en el sector de Garganta del Diablo hacia Cafayate, debido a las lluvias.

En esa zona se encuentra personal de Vialidad realizando tareas de mantenimiento.

Por su parte, la Ruta Nacional 40 registra presencia de maquinaria pesada, calamina y pozos en sectores de los Valles Calchaquíes, especialmente en Cachí, Payogasta, La Poma, Abra Acay y Seclantás.

Ruta 51: baches y circulación de camiones

La Ruta Nacional 51, que conecta el Valle de Lerma con la Puna, presenta sectores deteriorados entre La Silleta y Campo Quijano, además de pozos en las inmediaciones de San Antonio de los Cobres.

El reporte también señala un socavón antes de San Antonio de los Cobres, calzada irregular en Tastil y sectores de cuevas.

En dirección al paso de Sico, se advierten dificultades en Alto Chorrillo y Mina Poma, por lo que se recomienda consultar las condiciones de circulación antes de viajar.

Ruta 9/34: continúan los trabajos entre Metán y Rosario de la Frontera

Sobre la Ruta Nacional 9/34 se desarrollan trabajos de mantenimiento y bacheo entre San José de Metán y Rosario de la Frontera, con presencia de maquinaria vial.

El informe identifica intervenciones en el sector de Cabeza de Buey hacia Metán y entre los kilómetros 1438 y 1440.

Las autoridades recomiendan reducir la velocidad, especialmente ante la posibilidad de calzada resbaladiza por lluvias.

Rutas provinciales: precaución por animales, ripio y neblina

Entre los caminos provinciales que requieren mayor atención se encuentran:

Ruta Provincial 13, en Orán y Rivadavia: presencia de animales, malezas y sectores que exigen precaución.

Ruta Provincial 18, hacia Isla de Cañas: pedregullo y pasos de río.

Ruta Provincial 54, entre Aguaray y Santa Victoria: animales sueltos y malezas.

Ruta Provincial 33, hacia Parque Nacional Los Cardones: neblina y condiciones de cornisa.

Ruta Provincial 55, entre Seclantás y Molinos: calzada irregular y agua en banquinas.

Ruta Provincial 94, en Rosario de Lerma: trabajos de Vialidad.

Rutas provinciales 27 y 129, en Los Andes: tareas de mantenimiento.

Ruta Provincial 133, hacia Iruya: tramos sin pavimentar, calamina y circulación por cornisa.

En los departamentos de Anta, San Martín y Rivadavia, también se advierte sobre caminos con pozos, malezas y animales sueltos.

Recomendaciones antes de salir a la ruta

Se recomienda reducir la velocidad, respetar la señalización y mantener distancia de frenado, especialmente en sectores con obras o calzada deteriorada.

En caminos de ripio y zonas rurales, los conductores deben prestar atención a la presencia de animales y evitar cruzar ríos o vados con correntada.