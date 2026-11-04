El riesgo país argentino salta a 850 puntos

Mientras los principales índices de Wall Street trepan más de un dos por ciento y materias primas como el oro superan los cuatro mil dólares la onza frente al desplome del petróleo, los activos argentinos operan con tendencia dispar.

En este escenario de cautela global, los bonos soberanos nacionales recortaron las subas iniciales y el índice de riesgo país medido por JP Morgan avanzó 22 unidades para ubicarse en los 850 puntos básicos.

El impacto del nuevo escenario político estadounidense también se hizo sentir con fuerza en la renta variable y el mercado cambiario doméstico, donde el índice bursátil Merval descendió un 1,2 por ciento y los ADR de empresas argentinas en Nueva York operaron con fuertes pérdidas encabezadas por firmas energéticas como Vista Energy e YPF.

Por su parte, el dólar mayorista operó a la baja en 1.546 pesos y el billete minorista se mantuvo estable en las pantallas del Banco Nación, mientras la plaza brasileña logró cortar una racha negativa con un repunte del Bovespa impulsado por un clima regional expectante ante la reconfiguración del poder en Washington.

(Con información de Infobae)