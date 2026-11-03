Georgieva elogió el ajuste de Milei y pidió "cortar la cabeza al populismo"

En medio de una fuerte sintonía financiera con la administración libertaria, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, endureció su discurso político al llamar a los jóvenes a "cortar la cabeza al populismo" a través de las urnas y ratificó su absoluto respaldo al modelo económico argentino.

Durante su participación en un panel de la Conferencia Internacional de Banca organizada por el Banco Santander, la funcionaria internacional destacó con entusiasmo el profundo plan de recortes aplicado por el Gobierno y aseguró sin ambages que "el país será recompensado por eso", equiparando el rumbo local con los dolorosos procesos de ajuste sufridos por naciones europeas como Grecia, Portugal e Irlanda.

Las definiciones de la titular del organismo multilateral llegan en un momento clave de la relación bilateral, marcado por un endeudamiento que trepa a los US$ 57.000 millones —con compromisos de pago estipulados hasta 2042— y recientes desembolsos aprobados pese a los desvíos en las metas fiscales que obligaron al equipo económico a negociar nuevos perdones.

Lejos de cuestionar estos incumplimientos, Georgieva ponderó la disciplina fiscal y el proceso de privatizaciones de empresas públicas —como el reciente y cuestionado traspaso de AySA—, al tiempo que insistió en la necesidad de prolongar la vida laboral activa y profundizar el recorte del gasto público para garantizar la sostenibilidad a largo plazo.

(Con información de Página12)