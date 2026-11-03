Europa: una falsa ola de amenazas de bomba afectó a siete aviones en cuatro países

La gravedad de las amenazas obligó a desviar aeronaves, suspender temporalmente las operaciones en terminales clave y movilizar a la Fuerza Aérea italiana —sumado al despliegue de cazas de la OTAN en Hungría durante la víspera— para escoltar preventivamente a los aparatos en pleno vuelo. Pese al despliegue masivo de unidades antiterroristas y equipos de desactivación de explosivos, las inspecciones posteriores descartaron la presencia de artefactos peligrosos en la totalidad de los casos.

El raid de intimidaciones digitales, que según las investigaciones preliminares se originó mediante correos electrónicos rastreados hacia otros países europeos, golpeó con fuerza a aerolíneas de gran porte como Ryanair, SAS y LOT Polish Airlines.

Entre los episodios más tensos se destacó el desvío de un Boeing 737 MAX en Varsovia con 181 pasajeros a bordo y la intervención de aviones militares en Roma para custodiar un vuelo procedente de Dublín.

Aunque las autoridades búlgaras y los ministerios de seguridad europeos descartaron la existencia de un trasfondo terrorista coordinado, el fenómeno expuso la vulnerabilidad de las rutas aéreas ante ataques cibernéticos y falsas alarmas masivas.

(Con información de La Nación)