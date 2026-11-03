Advierten que el contrabando ya representa el 5% del PBI argentino y faltan controles en las fronteras

El comercio irregular en Argentina representa aproximadamente el 5% del Producto Bruto Interno (PBI), según estimaciones de Insight Lab. Su directora, Paula Granero, advirtió que el contrabando viene creciendo y sostuvo que la falta de controles estatales es uno de los principales problemas para combatirlo.

En N&N por Aries, la especialista explicó que la investigación analizó distintos sectores productivos, estimaciones de cámaras empresariales e información sobre operaciones aduaneras.

El contrabando y las diferencias de precios en las fronteras

Granero sostuvo que el crecimiento del comercio irregular responde a múltiples factores, entre ellos los cambios en los precios relativos y las diferencias cambiarias con los países vecinos.

“Esto lo vemos en los pueblitos de frontera. Ustedes ahí en Salta también lo tienen”, señaló. La especialista explicó que, cuando determinados productos resultan más baratos del otro lado de la frontera, se incrementan los incentivos para trasladar mercadería entre países.

Mencionó como ejemplos la compra de combustibles, ropa y otros bienes, y aclaró que el fenómeno no puede atribuirse a una sola causa.

“El Estado no puede dejar de fiscalizar las fronteras”

La directora de Insight Lab cuestionó que se pretenda trasladar a las plataformas de comercio electrónico toda la responsabilidad de controlar los productos que se venden por internet.

“El Estado se ha corrido en muchas de sus funciones primordiales. El Estado no puede dejar de fiscalizar las fronteras”, afirmó.

Granero sostuvo que las autoridades deberían aprovechar la información generada por las plataformas digitales para detectar operaciones sospechosas y posibles maniobras de comercio irregular.

También reclamó mayores inversiones en tecnología aduanera. “Faltan escáneres, falta personal también”, advirtió.

El comercio electrónico no es el principal responsable

La investigadora rechazó que el aumento del contrabando sea consecuencia directa del crecimiento de las ventas digitales.

Explicó que las plataformas pueden ser utilizadas para comercializar productos ingresados irregularmente al país, pero consideró que no constituyen la principal causa del problema. “Es un poco simplista la idea de que aumentó porque aumentó el comercio electrónico”, sostuvo.

Según Granero, imponer nuevas obligaciones de fiscalización a las plataformas podría perjudicar una actividad que genera empleo y permite obtener ingresos adicionales.

En cambio, propuso fortalecer los controles públicos y mejorar el intercambio de información entre las empresas digitales y los organismos estatales.

Cyber Monday: cómo evitar estafas al comprar por internet

En el marco del Cyber Monday, Granero también compartió recomendaciones para realizar compras digitales de manera más segura.

Aconsejó comparar los precios antes de las jornadas de descuentos para comprobar si las promociones representan realmente una rebaja. Además, recomendó desconfiar de productos con valores excesivamente bajos, solicitar facturas y verificar las certificaciones correspondientes cuando se adquieren dispositivos electrónicos.

La especialista sugirió utilizar plataformas conocidas que cuenten con mecanismos de reclamo, devolución y protección del consumidor. También advirtió que nunca deben proporcionarse datos bancarios ni códigos de seguridad de las tarjetas a personas que llaman por teléfono alegando problemas con una compra.

Granero destacó que el comercio electrónico tiene posibilidades de seguir creciendo en Argentina, pero remarcó la importancia de que los consumidores estén informados y adopten precauciones antes de concretar una operación.