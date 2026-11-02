El Gobierno prepara acciones para reactivar el mercado automotor y la construcción de viviendas

Ante la persistente contracción de la actividad y la fuerte presión empresaria, el equipo económico negocia la implementación de una ambiciosa línea de financiamiento destinada a impulsar la compra de vehículos de fabricación nacional y a ampliar el acceso al crédito hipotecario.

Con el Banco Nación como principal ejecutor de los fondos y a la espera de definir las tasas definitivas y los plazos de amortización con las terminales, la administración central busca inyectar dinamismo a dos de los sectores más castigados por la caída del consumo interno y la desaceleración de la obra privada.

La iniciativa contempla préstamos de hasta 50 millones de pesos para adquirir autos producidos en el país, un alivio largamente reclamado por las automotrices que enfrentan una severa caída en la producción y un mercado interno dominado por los vehículos importados.

En paralelo, el Gobierno avanza con la extensión de las licitaciones de fondos provenientes de la ANSeS para fondear al sistema financiero, permitiendo que los créditos hipotecarios no solo cubran la adquisición de viviendas terminadas, sino que también financien obras inconclusas y, en una etapa posterior, proyectos en pozo para reactivar el sector de la construcción.

(Con información de Cronista)