El dólar tocó su máximo anual y el riesgo país superó los 800 puntos

En una rueda donde el Banco Central se mantuvo sin intervenir, el dólar oficial minorista trepó cinco pesos para ubicarse en los 1.565 pesos en las ventanillas del Banco Nación, alcanzando así el valor nominal más alto del año.

En paralelo, los títulos soberanos sufrieron fuertes caídas que empujaron al índice de riesgo país que elabora el JP Morgan por encima de la barrera de los 800 puntos básicos, reflejando el impacto de la corrección global sobre los activos locales.

La contracción bursátil y financiera en la plaza local no ocurrió en un vacío, sino en sintonía con una ola de cautela externa marcada por reacomodamientos de portafolios y tensiones en el mercado de tecnológicas y deuda desarrollada.

Mientras los analistas advierten que la Argentina amplifica estos movimientos externos debido a su sensibilidad financiera y a las expectativas que ya se anticipan en la antesala electoral, los bonos globales y bonares registraron retrocesos de hasta un 1,7%.

A pesar de que el tipo de cambio oficial acumula una suba interanual muy por debajo de la inflación acumulada, la persistencia de un riesgo país elevado y las presiones sobre el segmento mayorista y financiero ponen bajo la lupa la dinámica cambiaria y la falta de acceso fluido al crédito internacional.

(Con información de La Nación)