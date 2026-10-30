El informe que ubica la crisis actual al nivel del 2001 y la pandemia

Frente a este escenario de contracción generalizada, que contrasta con las proyecciones oficiales de crecimiento para los próximos años, el modelo económico sustentado en el ancla fiscal, cambiaria y salarial profundiza una dinámica en "K" donde unos pocos sectores dinámicos avanzan mientras la industria, el comercio y la construcción sufren un fuerte retroceso.

El impacto sobre el tejido social y productivo se traduce en salarios que corren por detrás de la inflación, un tercio de los trabajadores privados que agota sus ingresos antes del día diez del mes, el freno del crédito y una inversión que no logra traccionar empleo genuino.

Este combo recesivo ya golpea de lleno al corazón de la estructura fabril del país, evidenciado en las últimas semanas por el cierre definitivo de la planta de Bunge en Campana, la reducción de turnos en BASF, las suspensiones en las terminales automotrices de Stellantis y el concurso preventivo al que debió recurrir la textil Class Life.

Mientras las consultoras privadas advierten sobre la falta de catalizadores internos y la debilidad de la demanda doméstica, el debate económico gira en torno a la sostenibilidad de un esquema que prioriza el equilibrio fiscal a costa de un profundo enfriamiento de la economía real.

(Con información de Página12)