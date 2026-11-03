Godoy contra la Justicia por Cristina: “Es una proscripción por tiempo indeterminado”

El exdiputado provincial Manuel Santiago Godoy defendió la convocatoria de Cristina Libre realizada este lunes en Salta y sostuvo que la condena contra Cristina Fernández de Kirchner debe ser revisada en instancias internacionales.

En Compartiendo su Mañana, por Aries, Godoy dialogó con Mario Ernesto Peña y calificó el fallo judicial como injusto. Además, cuestionó especialmente la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que pesa sobre la expresidenta.

“Es como una proscripción por tiempo indeterminado que lleva adelante este sistema”, afirmó.

“Cristina Libre es más que una consigna”

Godoy consideró que el encuentro encabezado por Oscar Parrilli permitió abrir un debate sobre el funcionamiento de la Justicia y los argumentos que sustentaron la condena.

“Cristina Libre, más que una consigna, es un pedido de revisión internacional y de revisión ante la gente”, sostuvo.

El exlegislador planteó que el caso podría llegar al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y defendió la necesidad de que la sociedad conozca los cuestionamientos formulados por el espacio kirchnerista.

Sus declaraciones se refieren a la condena firme de seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos dictada contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad, por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

Godoy apuntó contra el Poder Judicial

El dirigente también cuestionó la independencia de la Justicia argentina, a la que acusó de actuar con criterios diferentes según la pertenencia política de los investigados.

“Esta Justicia está haciendo todo lo posible y en este caso ya creo que fue el colmo”, expresó.

Godoy sostuvo que la condena contra la expresidenta presenta irregularidades y consideró necesario revisar la actuación de los magistrados, aunque esas afirmaciones constituyen su posición política y no modifican la vigencia del fallo judicial.

La unidad del peronismo quedó en segundo plano

Consultado sobre la importancia del encuentro para el peronismo salteño, Godoy reconoció su valor político, pero aseguró que la eventual unidad partidaria no fue el aspecto central.

“Más allá incluso de la posibilidad de unión, eso vendrá después, si se da o no”, señaló.

Para Godoy, el principal resultado del encuentro fue instalar una discusión pública sobre la condena a la expresidenta y el funcionamiento del sistema judicial argentino.