El FMI elogió a Argentina y Georgieva pidió “cortarle la cabeza al populismo”

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, volvió a respaldar el rumbo económico de la Argentina y destacó las políticas de disciplina fiscal impulsadas por el Gobierno de Javier Milei.

Durante la Conferencia Internacional de Banca 2026, realizada en Madrid, la funcionaria mencionó al país como ejemplo de una economía que busca ordenar sus cuentas públicas después de atravesar sucesivas crisis.

“Argentina lo está haciendo muy bien al sentar las bases para el crecimiento, la estabilidad macroeconómica y financiera”, afirmó Georgieva ante una consulta de la prensa argentina, según publicó Infobae.

La titular del organismo también expresó su expectativa de que el país obtenga resultados favorables a partir de ese proceso de estabilización.

El respaldo llega antes de un nuevo desembolso

Las declaraciones se producen después de que el equipo técnico del FMI aprobara la tercera revisión del programa vigente con Argentina.

El acuerdo todavía requiere la aprobación del Directorio Ejecutivo, prevista para comienzos de diciembre.

De concretarse, habilitaría un desembolso de aproximadamente 900 millones de dólares, que se destinarían al cumplimiento de obligaciones con el propio Fondo.

Georgieva advirtió por el crecimiento de la deuda mundial

Durante su exposición, la economista también alertó sobre el endeudamiento de los países y la necesidad de mantener políticas fiscales sostenibles.

Señaló que la deuda pública mundial se aproxima al equivalente del 100% del Producto Interno Bruto global y advirtió que las elevadas tasas de interés aumentan los costos de financiamiento.

En ese contexto, sostuvo que el crecimiento económico, por sí solo, no alcanza para resolver los desequilibrios fiscales y defendió la necesidad de controlar el gasto público.

El FMI también advirtió por el impacto de la inteligencia artificial

Georgieva dedicó parte de su intervención a los riesgos que plantea la expansión de la inteligencia artificial para el sistema financiero y el mercado laboral.

Según las estimaciones mencionadas por la titular del organismo, el 40% de los empleos a nivel mundial podría verse afectado por esta tecnología, proporción que alcanzaría el 60% en las economías avanzadas.

Aclaró que esto no significa necesariamente una pérdida equivalente de puestos de trabajo, sino también transformaciones en las tareas, las capacidades requeridas y la productividad.

El FMI proyecta, además, un crecimiento de la economía mundial del 3,1%, en un escenario internacional marcado por elevados niveles de deuda y cambios tecnológicos.