Se llevó adelante la mesa ‘Cristina Libre’ en Salta

En la tarde de este lunes, la sede el sindicado SMATA – Córdoba 478 – fue el espacio escogido para llevar adelante la mesa ‘Cristina Libre’, actividad organizada por el Instituto Patria con el objetivo, según se explicó, de informar a la población y a la dirigencia política sobre lo injusta que es la detención de la expresidente Cristina Kirchner y las implicancias que ello tiene para la democracia argentina

Los principales oradores del encuentro fueron Oscar Parrilli (presidente del Instituto Patria), Carlos Castagneto (diputado nacional) y Mario Paco Manrique (diputado nacional y secretario General Adjunto de SMATA). El primero, por caso, al momento de tomar la palabra y abriendo las ponencias de la tarde, aseguró que Cristina fue “secuestrada” y colocada en San José 111, domicilio donde la ex mandataria cumple su condena.

Entre los presentes estuvieron a Juan Manuel Urtubey, Manuel Santiago Godoy, Walter Wayar, Nora Giménez, Guillermo Martinelli, Daniel Tort, Pablo Kosiner, Ramón Villa, Jorge Villazón y Marcela Jesús, además dirigentes sindicales y barriales.

Ante un salón colmado, los oradores fueron exponiendo sus posturas y advirtiendo que lo ocurrido con la ex presidenta representa un grave peligro para la institucionalidad y la democracia argentina, señalando que no existen pruebas para la condena que pesa sobre CFK.

Como dato de color, casi al ingreso del salón se encontraba una mesa donde estaban dispuestos varios libros que daban cuenta de la obra de CKF en el gobierno, así como otros escritos que relataban paso a paso el proceso de ‘lawfare’ - el uso estratégico de las leyes como un arma para neutralizar, deslegitimar o destruir a un adversario político – por el que la ex mandataria estaría atravesando.

Además, en la mesa se podía encontrar una pila de hojas y lapiceras al pie de una urna para que, quien así lo desee, pudiera dedicarle unas palabras a la ex mandataria.