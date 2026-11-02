La Justicia exige explicaciones por los fondos del impuesto a los combustibles

La Justicia federal de Entre Ríos dio curso formal a una acción de amparo presentada por los legisladores peronistas Adán Bahl, Guillermo Michel y Marianela Marclay, poniendo bajo la lupa el destino de los recursos recaudados a través del impuesto específico a los combustibles.

El juez federal de Victoria, Federico Martín, ordenó al Ministerio de Economía y a la Dirección Nacional de Vialidad que presenten en un plazo improrrogable de tres días un informe detallado sobre el manejo de los fondos del Sistema Vial Integrado (SISVIAL), en medio de fuertes cuestionamientos por la falta de inversión y el deterioro de la red vial nacional.

La presentación judicial advierte que, entre enero de 2024 y mayo de 2026, el sistema acumuló más de un billón y medio de pesos, de los cuales tres de cada cuatro pesos no fueron aplicados a obras públicas sino que habrían sido colocados en instrumentos financieros para apuntalar el superávit fiscal.

Aunque el Gobierno nacional avanza paralelamente con un esquema de privatizaciones y concesiones viales en corredores estratégicos de la provincia, los demandantes exigen respuestas sobre el destino de los millonarios recursos retenidos y la urgente reactivación del mantenimiento en rutas clave del territorio entrerriano.

(Con información de Ámbito)