Chacarita y Nueva Chicago, en alerta: la lucha por no descender que ya dejó a Central Norte a salvo

La permanencia en la Primera Nacional entra en su capítulo final. Central Norte ya consiguió el objetivo de mantener la categoría para 2027, pero la lucha por evitar el último descenso sigue abierta y tiene como protagonistas a Chacarita, Nueva Chicago y Patronato.

El partido entre Chacarita y Nueva Chicago será determinante. Ambos equipos llegan comprometidos y saben que un tropiezo puede condenarlos a perder la categoría. Patronato, por su parte, visitará a Atlético Rafaela con la obligación de conseguir un resultado que le permita sostener sus chances de permanencia.

La definición llega después de una temporada muy exigente, en la que Acassuso y San Miguel, en la Zona A, y Güemes, en la Zona B, ya perdieron la categoría.

Central Norte, con la tranquilidad del objetivo cumplido

En Salta, la situación es diferente. Central Norte logró asegurar su continuidad en la Primera Nacional luego del empate entre Defensores de Belgrano y San Miguel, resultado que le permitió al equipo azabache garantizar la permanencia sin depender de la última fecha.

Ahora, la atención estará puesta en la definición de la Zona B, donde Chacarita, Nueva Chicago y Patronato se juegan mucho más que tres puntos: se juegan su lugar en la segunda categoría del fútbol argentino.