Pettovello descartó críticas del Papa a Milei: “No viene a hablar de política local”

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, aseguró que el papa León XIV no realizará comentarios sobre la política argentina durante su visita al país, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

En una entrevista con Eduardo Feinmann, por Radio Mitre, la funcionaria rechazó las interpretaciones que vinculan el viaje del Pontífice con posibles cuestionamientos a la gestión de Javier Milei.

“De ninguna manera va a venir el Papa a hacer ningún comentario de la política local”, afirmó Pettovello.

La ministra rechazó las interpretaciones políticas

Pettovello sostuvo que mantiene un diálogo fluido con las autoridades de la Iglesia argentina y del Vaticano, y aseguró que no existe intención de enviar mensajes políticos durante la visita.

Según explicó, los principales temas que abordará el Pontífice estarán relacionados con la misión pastoral de la Iglesia, especialmente la pobreza y la protección de los sectores vulnerables.

La funcionaria consideró que interpretar las palabras del Papa como cuestionamientos dirigidos al Gobierno implica desconocer el funcionamiento del Vaticano.

También cuestionó a quienes, según su mirada, buscan utilizar políticamente una visita que definió como una oportunidad de encuentro para los argentinos.

Pettovello negó tensiones entre el Gobierno y la Iglesia

La ministra también rechazó que exista una mala relación entre su cartera y las autoridades eclesiásticas.

Aseguró que mantiene conversaciones habituales con representantes de la Iglesia sobre asistencia social, salud y discapacidad, aunque reconoció que todavía existen cuestiones por mejorar.

En ese sentido, sostuvo que las preocupaciones de los obispos por la pobreza no deben interpretarse necesariamente como críticas al Gobierno nacional, sino como parte de su responsabilidad pastoral.