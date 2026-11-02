Cuota alimentaria: “La ley está, pero no se cumple”, cuestionan las demoras judiciales

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, María Cecilia Bertolino, presidenta de la Asociación Civil Monomarentales Argentina, cuestionó las demoras del Poder Judicial y la falta de aplicación efectiva de las leyes que buscan garantizar el pago de las cuotas alimentarias. Advirtió que muchas madres deben atravesar años de reclamos para conseguir una resolución y que, incluso cuando logran establecer una cuota, el cumplimiento sigue siendo un problema.

“La primera demanda es que el sistema judicial funcione, primero, en forma más justa”, sostuvo Bertolino, y cuestionó la falta de aplicación de mecanismos que ya están disponibles para determinar las obligaciones alimentarias.

Entre ellos mencionó el índice de crianza, una herramienta que permite calcular los costos de mantener y cuidar a un hijo, pero cuya utilización, según explicó, todavía depende de la decisión de cada magistrado.

“El índice de crianza es una herramienta importante que logramos, se va implementando, cada vez te enterás de más casos de distintas provincias, pero no es obligatorio, en la ley dice que ‘se puede implementar’, ese es el gran problema del sistema judicial”, expresó.

Además, consideró que el indicador actualmente tampoco refleja por completo los gastos reales de crianza “Que haya cuota alimentaria y que logremos cobrarla ya es otra cosa”, señaló, y remarcó que el problema va más allá de lo económico, porque también involucra la responsabilidad de los progenitores en el cuidado cotidiano de sus hijos.

“Todo parece que se trata de plata, y no. Se pueden establecer regímenes de visita, pero si del otro lado no está la voluntad”, planteó.

Bertolino también mencionó que la legislación contempla la posibilidad de reclamar alimentos de manera subsidiaria a otros familiares, como los abuelos, cuando el progenitor obligado no cumple. Sin embargo, sostuvo que estas herramientas tampoco siempre se aprovechan y que las madres terminan afrontando procesos judiciales largos y costosos.

La presidenta de Monomarentales Argentina explicó que la asociación tiene representación en distintos puntos del país. Según relató, los reclamos se repiten en distintas provincias: madres que no logran establecer una cuota, que deben cambiar de abogado por dificultades económicas o que pasan años intentando obtener una resolución.

“Pasás años luchando, pasás por un montón de abogados porque no podés pagar, y además lleva años lograr una cuota”, describió y agregó: “todo lo que puedas decirme en teoría es hermoso. La ley está, pero no se cumple, no es real después”.