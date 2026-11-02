Urtubey, sobre el futuro electoral de CFK: “Primero hay que avanzar frente a la proscripción”

En la previa de la actividad “Cristina Libre”, organizada por el Instituto Patria en Salta, el exgobernador Juan Manuel Urtubey destacó la convocatoria de distintos sectores del peronismo para reclamar por la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner.

“Hay muchos dirigentes de distintos espacios, pero esencialmente del campo peronista, no solo del Partido Justicialista, porque puede ser que desde el peronismo se tenga más conciencia de lo que significa la proscripción, por la cuestión histórica. Pero sí es un tema que preocupa a muchos, no solo a los militantes justicialistas”, señaló.

“Hoy se reúnen distintas expresiones del peronismo en Salta, en donde vamos a recibir a los compañeros que están recorriendo el país, llamando a tomar conciencia sobre lo que significa la situación de la proscripción de quien es presidenta del Partido Justicialista, que es Cristina Kirchner”, expresó en diálogo con Aries.

El exmandatario provincial sostuvo que mantiene esa postura desde que se conoció la sentencia en la causa Vialidad y cuestionó los fundamentos de la decisión judicial. “Lo vengo planteando desde el primer momento en que salió la sentencia, no tiene ningún asidero en términos del proceso legal. Tratan de resolver problemas de la política y de la Justicia, creo que es totalmente incorrecto”, afirmó.

Consultado sobre las declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner a The Washington Post, donde no descartó una candidatura presidencial en 2027, Urtubey señaló que “primero hay que lograr avanzar frente a la proscripción”.

“Tiene todo el derecho del mundo. Lo que es importante para eso es resolver la cuestión. Hay un recurso planteado en el organismo de derechos humanos vinculado a Naciones Unidas, así que, si esto realmente se resuelve, creo que hay que avanzar en eso”, manifestó.