Cinco días sin bancos en Salta: cómo funcionarán durante los feriados

Los bancos de Salta y del resto del país permanecerán cinco días consecutivos sin atención presencial, desde el viernes 6 hasta el martes 10 de noviembre inclusive, debido a la combinación del Día del Trabajador Bancario, el fin de semana y los feriados vinculados a la visita del papa León XIV a la Argentina.

El cronograma contempla el cierre de las sucursales durante tres días hábiles y la reanudación de la atención al público el miércoles 11 de noviembre.

Por qué los bancos estarán cerrados cinco días

El calendario de cierre bancario para noviembre establece las siguientes fechas:

Viernes 6 de noviembre: Día del Trabajador Bancario, jornada sin atención al público.

Sábado 7 y domingo 8: cierre habitual por el fin de semana.

Lunes 9: feriado nacional por la visita del papa León XIV.

Martes 10: feriado bancario establecido por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

De esta manera, quienes necesiten realizar trámites presenciales deberán hacerlo antes del viernes o esperar hasta el miércoles 11.

Qué operaciones se podrán realizar durante los feriados

Aunque las sucursales permanecerán cerradas, los usuarios podrán continuar utilizando los canales electrónicos de las entidades financieras.

Estarán disponibles los cajeros automáticos, home banking, aplicaciones bancarias y billeteras virtuales, además de las transferencias inmediatas, consultas de saldos y pagos de servicios.

También podrán realizarse compras con tarjetas de débito y crédito.

En cambio, las operaciones que requieran atención por ventanilla deberán postergarse hasta la reapertura de las sucursales.

Noviembre tendrá otro feriado bancario

El calendario contempla además un nuevo cierre de las entidades financieras el lunes 23 de noviembre, por el feriado correspondiente al Día de la Soberanía Nacional.

Por ese motivo, se recomienda a los usuarios organizar con anticipación los trámites que requieran atención presencial y utilizar los canales digitales durante las jornadas sin actividad bancaria.