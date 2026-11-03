Milei fue recibido con insultos y cacerolazos durante un acto en una iglesia de Boedo

El presidente Javier Milei protagonizó este lunes por la noche un momento de tensión en el barrio porteño de Boedo, donde un grupo de vecinos y manifestantes se reunió frente a una iglesia evangélica para expresar su rechazo a su presencia, con insultos, gritos y cacerolazos.

El mandatario había llegado a la Iglesia Visión de Futuro para participar de la Noche de Celebración por Israel, un encuentro organizado por la Coalición Latina por Israel, durante el cual recibió el premio Gratitud.

Protestas en la puerta del templo

Mientras Milei participaba de la ceremonia, en el exterior comenzaron a concentrarse vecinos autoconvocados y transeúntes que cuestionaron al Presidente y manifestaron su descontento con el Gobierno nacional.

Los manifestantes hicieron sonar cacerolas y lanzaron consignas contra el mandatario. Según medios locales, también se registró el lanzamiento de huevos en las inmediaciones del establecimiento.

La situación quedó registrada en videos que circularon por las redes sociales y mostró un fuerte contraste entre el reconocimiento que Milei recibía dentro del templo y las expresiones de rechazo en la calle.

Milei respondió con un beso al aire

Al retirarse del encuentro, el Presidente volvió a encontrarse con los manifestantes, que continuaban expresando su rechazo.

Lejos de responder verbalmente, Milei realizó un gesto irónico: lanzó un beso al aire hacia quienes lo cuestionaban antes de subir al vehículo oficial y abandonar el lugar.

La salida se desarrolló con presencia de efectivos de seguridad y un operativo de custodia presidencial.

El reconocimiento por su respaldo a Israel

Durante la ceremonia, Milei recibió el premio Gratitud, entregado por la Coalición Latina por Israel en reconocimiento a su política exterior y su respaldo al Estado israelí.

En su discurso, el Presidente ratificó su alineamiento con el gobierno de Benjamín Netanyahu y sostuvo que Argentina decidió acompañar a Israel por compartir determinados valores políticos y culturales.

“No defendemos a Israel por un capricho personal del presidente de la Nación”, afirmó, y aseguró que ese país representa un pilar de los valores de Occidente.

También destacó la próxima visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para el 8 de noviembre.

El episodio en Boedo dejó imágenes de una protesta contra el mandatario en plena actividad oficial, mientras el Gobierno continúa con su agenda política e internacional.