“Le dispararon por la espalda”: la familia acusa a policías por la muerte en barrio 6 de Septiembre

Un hombre de 36 años murió durante la madrugada de este martes en barrio 6 de Septiembre, en la ciudad de Salta, tras recibir disparos de arma de fuego. Su familia denunció que los responsables habrían sido efectivos policiales y reclamó que se esclarezcan las circunstancias del hecho.

En diálogo con Aries, Verónica Díaz, sobrina de la víctima, aseguró que su tío fue baleado cerca de las 2 de la mañana, cuando se encontraba en las inmediaciones de una vivienda familiar, sobre calle Francisco Muñiz.

“La Policía le disparó en la pierna y luego, sin importarle nada, le dispararon por la espalda y él cayó”, denunció la mujer.

“¿Por qué no lo llevaron detenido?”

Según el relato de Díaz, su tío estaba sentado en la vía pública, donde habría estado consumiendo vino, cuando se produjo la intervención policial.

La mujer reconoció que desconoce cómo comenzó el procedimiento, pero cuestionó el presunto uso de armas de fuego contra su familiar.

“Lo que creemos es que él, porque estaba tomando en la vía pública un vino solo sentado, capaz que le dijeron que se retire”, expresó.

Y agregó: “Si él no respondió de buena manera, ¿por qué no lo llevaron detenido o demorado? Ellos le dispararon, le mataron, no le importó quitarle la vida”.

La familia pide justicia y espera la investigación

La víctima tenía 36 años y, según otros testimonios familiares difundidos durante la mañana, presentaba dificultades auditivas y una discapacidad intelectual.

El hombre fue asistido tras el episodio, pero falleció antes de recibir atención hospitalaria, de acuerdo con los primeros relatos conocidos.

Díaz confirmó a Aries que el cuerpo sería trasladado a la morgue judicial, donde se realizarían las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias de la muerte.

Consultada sobre la posible detención de policías, aclaró que la familia solo había conocido esa versión a través de los noticieros y que no contaba con una confirmación oficial.

“Que no quede en nada, por favor”, reclamó la sobrina.

Hasta el momento, no se difundió una versión oficial que permita establecer la mecánica del hecho ni confirmar la responsabilidad de los efectivos señalados por los familiares.