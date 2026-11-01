Viajaban con cocaína pegada al cuerpo: dos detenidos en una ruta de Salta

Dos ciudadanos bolivianos fueron detenidos en Salta luego de que efectivos de Gendarmería Nacional descubrieran más de dos kilos de cocaína ocultos debajo de sus prendas de vestir mientras viajaban en un colectivo.

El procedimiento se realizó sobre el kilómetro 599 de la Ruta Nacional 16, durante un control efectuado por integrantes de la Sección Joaquín V. González, dependiente del Escuadrón 45 Salta.

Llevaban la droga sujetada con cinta adhesiva

Durante la inspección del colectivo, los gendarmes observaron irregularidades en la vestimenta de dos pasajeros y detectaron bultos adheridos a sus cuerpos.

Ante la presencia de testigos, retiraron los paquetes y realizaron la prueba de campo Narcotest, que confirmó la presencia de cocaína.

En total, secuestraron 2 kilos y 161 gramos de droga, distribuidos en dos paquetes, uno por cada pasajero.

La Justicia ordenó las detenciones

La Fiscalía Federal de Salta dispuso la detención e incomunicación de los dos involucrados, además del secuestro de la cocaína y un teléfono celular.

Ambos quedaron a disposición de la Justicia Federal por presunta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.