Encontraron un muerto en Yrigoyen y Artigas: no tendría signos de violencia

Un hombre de aproximadamente 35 años fue encontrado sin vida este lunes por la mañana en la zona de avenida Hipólito Yrigoyen y Artigas, en la ciudad de Salta.

En diálogo con Aries, el comisario Cristian Aguilera, de Prensa de la Policía de Salta, explicó que la alerta ingresó alrededor de las 6:45, cuando una persona que circulaba ocasionalmente por el sector observó a un hombre tendido en la vía pública.

Investigan las circunstancias del fallecimiento

Personal de la comisaría 18 acudió al lugar y solicitó la presencia del servicio médico, que confirmó el fallecimiento.

Posteriormente, se dio intervención a la Fiscalía, que ordenó tareas de Criminalística para establecer las circunstancias de la muerte.

Aguilera indicó que, de acuerdo con las primeras averiguaciones, podría tratarse de una persona en situación de calle que pernoctaba en la zona, aunque esa información todavía debe confirmarse.

No observaron signos de violencia

Consultado sobre las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo, el comisario señaló que los primeros intervinientes no detectaron signos evidentes de violencia.

Por ese motivo, indicó que inicialmente no se trataría de una muerte violenta, aunque aclaró que todavía restan diligencias para determinar qué ocurrió.