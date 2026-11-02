Halloween en Salta: 61 menores intentaron entrar a fiestas con documentos falsos

La Policía detectó credenciales digitales alteradas en fiestas del Martearena y el Centro de Convenciones. Los adolescentes fueron entregados a sus padres.
Policiales02/11/2026Ivana ChañiIvana Chañi

CONTROLES CREDENCIALES TRUCHAS

Un total de 61 adolescentes fueron demorados durante los festejos de Halloween en Salta tras intentar ingresar a eventos masivos utilizando credenciales digitales adulteradas para aparentar ser mayores de edad.

Los procedimientos fueron realizados por la Dirección General de Ciberseguridad de la Policía de Salta, durante controles en fiestas desarrolladas en el estadio Padre Ernesto Martearena y el Centro de Convenciones.

Utilizaban una aplicación para modificar su edad

Según informó la Policía, los adolescentes presentaban identificaciones digitales cuyos datos habían sido alterados mediante una aplicación de alcance nacional.

La herramienta permitía modificar datos personales y simular una edad superior a la real, con el objetivo de superar los controles de ingreso a las fiestas.

Los efectivos detectaron las irregularidades durante los operativos nocturnos organizados con motivo de Halloween.

images?q=tbn:ANd9GcTuXIsDn0z4obr1w-BOrsrfHBPTSWU9-XJk8wqxM-dfT-Cps_MhcdR2DSa3&s=10De la Ruta 34 a la 68: los tramos complicados para circular en Salta este lunes

Intervino la Justicia Federal

Como resultado de los procedimientos, los 61 adolescentes fueron demorados y posteriormente entregados a sus padres.

También intervino la Unidad Fiscal Federal Salta, que dispuso medidas judiciales ante la presunta falsificación de documentación digital.

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