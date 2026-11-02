Pichanal: detuvieron a un sospechoso por la muerte de un joven apuñalado

La Policía de Salta investiga la muerte de un hombre encontrado en la vía pública, en inmediaciones del cruce de las rutas nacionales 34 y 50, en Pichanal. Por el hecho, un hombre mayor de edad fue demorado y se investigan posibles responsabilidades.

En diálogo con Aries, el comisario Cristian Aguilera, de Prensa de la Policía de Salta, informó que el domingo, pasadas las 14:30, ingresó una alerta al Sistema de Emergencias 911 sobre una persona herida cerca de unos comedores de la zona.

Investigan las circunstancias de la muerte

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a una persona tendida en la vía pública y solicitaron asistencia médica. El personal sanitario constató que ya se encontraba sin vida.

Ante las características del caso, intervino la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, que dispuso pericias del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y el relevamiento de testimonios.

Con el avance de las primeras diligencias, los investigadores procedieron a la demora de un hombre mayor de edad que estaría involucrado en el hecho.

No descartan más personas involucradas

Consultado sobre la posibilidad de que existan otros participantes, Aguilera señaló que la investigación continúa y que podrían identificarse más personas relacionadas con el episodio.

“Estamos tratando de determinar las circunstancias que rodearían este caso para poder determinar qué es lo que pasó con esta persona”, explicó.