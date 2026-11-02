Salta ya suma 111 muertos en siniestros viales: 16 fueron en octubre

La provincia de Salta cerró octubre con 16 personas fallecidas en siniestros viales, dos más que durante el mismo mes de 2025, cuando se habían registrado 14 víctimas fatales.

Así lo confirmó en Aries el comisario Cristian Aguilera, de Prensa de la Policía de Salta, quien precisó que entre enero y octubre de 2026 se contabilizaron 111 fallecidos en hechos de tránsito en la provincia.

Buscan a un conductor por la muerte de un peatón

Entre los últimos hechos registrados se encuentra la muerte de un hombre de 35 años, ocurrida el sábado 31 de octubre sobre la ruta nacional 81, a la altura del kilómetro 1700, cerca de la finca La Plumada.

Según explicó Aguilera, el siniestro fue reportado alrededor de las 6:15 y la víctima perdió la vida cuando era trasladada hacia el hospital de Morillo.

En el hecho habría participado un vehículo cuyo conductor todavía es buscado por los investigadores.

La Fiscalía interviniente ordenó diferentes diligencias para identificar y localizar al vehículo y a la persona que lo conducía.

Más de cien víctimas fatales en diez meses

Con los 16 fallecimientos de octubre, la provincia alcanzó las 111 víctimas fatales en siniestros viales durante los primeros diez meses del año.