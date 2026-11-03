Pensiones por discapacidad: Nación da 60 días para reclamar la restitución del beneficio

El Gobierno nacional dejó sin efecto el restablecimiento de más de 21.800 pensiones no contributivas por invalidez laboral y estableció un plazo de 60 días corridos para que las personas afectadas soliciten la rehabilitación del beneficio.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución 3695/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad, publicada el 28 de octubre en el Boletín Oficial. Posteriormente, la Resolución 3697/2026 modificó los lugares habilitados para presentar la documentación.

La medida alcanza exclusivamente a los beneficiarios identificados en un anexo oficial y no implica una suspensión generalizada de todas las pensiones por discapacidad.

Por qué Nación revisa las pensiones

La resolución dejó sin efecto, para el grupo alcanzado, una disposición de octubre de 2025 que había ordenado restablecer pensiones suspendidas durante las auditorías realizadas por el organismo nacional.

Aquella restitución se había dispuesto en cumplimiento de una medida judicial dictada por el Juzgado Federal N.º 2 de Catamarca.

Sin embargo, la Cámara Federal de Tucumán revocó posteriormente esa decisión, lo que dio lugar a una nueva revisión administrativa de los beneficios comprendidos.

Según la normativa, los titulares afectados podrán presentar documentación para acreditar que continúan cumpliendo los requisitos exigidos para acceder a la pensión.

Quiénes tienen 60 días para presentar documentación

El plazo alcanza únicamente a las personas identificadas en el Anexo I de la Resolución 3695/2026.

Los 60 días corridos comienzan a contarse desde la notificación de cada beneficiario, por lo que no existe una misma fecha de vencimiento para todos los afectados.

Para solicitar la rehabilitación será necesario presentar documentación médica actualizada, renovar los datos personales o aportar otros antecedentes que permitan acreditar el derecho a la prestación.

La presentación no garantiza el restablecimiento automático del pago. Cada solicitud será evaluada por las autoridades nacionales.

Dónde reclamar por las pensiones suspendidas

La Secretaría Nacional de Discapacidad habilitó distintas alternativas para realizar el trámite:

Presencialmente: en dependencias habilitadas de la Secretaría Nacional de Discapacidad y agencias o Unidades de Gestión Local del PAMI autorizadas para recibir la documentación.

Por internet: mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD), con el trámite denominado “Presentación de Documentación para Pensión Invalidez”.

Formulario web: a través del sistema de consultas del Ministerio de Salud.

Por correo electrónico: escribiendo a [email protected].

La Resolución 3697/2026 incorporó a las oficinas habilitadas del PAMI como puntos de recepción presencial, en reemplazo de las dependencias de ANSES previstas inicialmente.

Cómo saber si la pensión está alcanzada

Las personas que tengan dudas sobre su situación deberán verificar si figuran en el anexo de la resolución y prestar atención a las notificaciones oficiales.

El procedimiento está dirigido a un grupo específico de titulares cuyas prestaciones habían sido restituidas mediante una disposición anterior.

Por ese motivo, la nueva medida no significa que todos los beneficiarios de pensiones por discapacidad deban volver a presentar sus papeles.

Una vez recibida la documentación, la Secretaría Nacional de Discapacidad evaluará cada expediente y determinará si corresponde rehabilitar el beneficio.